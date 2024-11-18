موعد مباراة كرواتيا والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

 

يحل منتخب البرتغال الأول لكرة القدم ضيفًا ثقيلًا على نظيره كرواتيا مساء اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024 على ملعب "بولجود"، وذلك في إطار الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية.

ويحتل البرتغال صدارة المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة، بعد الفوز في أربع مباريات والتعادل في لقاء، فيما يحتل منتخب كرواتيا وصافة الترتيب برصيد نقاط، بعد الفوز في مباراتين والتعادل في لقاء وخسارة آخر.

موعد مباراة البرتغال ضد كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية

تنطلق صافرة البداية لمباراة البرتغال ضد كراوتيا اليوم الإثنين في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر إلا ربع صباحًا بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة البرتغال ضد كراوتيا في دوري الأمم الأوروبية

تذاع مباراة البرتغال ضد كراوتيا مساء اليوم الإثنين، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري الأمم الأوروبية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

البرتغال ضد كرواتيا الجزائري حفيظ دراجي المعلق الجزائري حفيظ دراجي القنوات الناقلة لمباراة البرتغال دوري الأمم الأوروبية

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