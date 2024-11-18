موعد مباراة إسبانيا وسويسرا في دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

يستضيف منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم نظيره سويسرا مساء اليوم الخميس الموافق الثامن عشر من شهر نوفمبر الجاري على ملعب "هيليودورو رودريجيز لوبيز" في ختام جولات مرحلة المجموعات بدوري الأمم الأوروبية.

ويحتل الماتادرو صدارة جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 13 نقطة، بعد الفوز في أربع مباريات والتعادل في لقاء، بينما يتذيل منتخب سويسرا الترتيب برصيد نقطتين، بعد التعادل في مباراتين وخسارة ثلاثة لقاءات.

موعد مباراة إسبانيا ضد سويسرا في دوري الأمم الأوروبية

تبدأ أحداث مباراة إسبانيا ضد سويسرا اليوم الإثنين في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر إلا ربع صباحًا بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا ضد سويسرا في دوري الأمم الأوروبية

يمكنكم مشاهدة مباراة إسبانيا ضد سويسرا مساء اليوم الإثنين، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري الأمم الأوروبية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 5HD، بتعليق المعلق العماني عامر الخوذيري.