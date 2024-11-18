موعد مباراة صربيا ضد الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يلتقي منتخب صربيا مع نظيره الدنمارك مساء اليوم الإثنين 18-11-2024 على ملعب "دوبوسيكا"، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية.

ويحتل صربيا المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط، بعد الفوز في مباراة والتعادل في لقاءين وخسارة مثلهما، فيما يحتل منتخب الدنمارك المركز الثاني برصيد 7 نقاط، بعد الفوز في مباراتين والتعادل في لقاء وخسارة مواجهتين.

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موعد مباراة صربيا ضد الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة صربيا ضد الدنمارك اليوم الإثنين في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر إلا ربع صباحًا بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة صربيا ضد الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية

سيتم نقل وإذاعة مباراة صربيا ضد الدنمارك مساء اليوم الإثنين، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري الأمم الأوروبية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 8HD، بتعليق المعلق اليمني حسن العيدروس.

الأمم الأوروبية حسن العيدروس دوري الأمم الأوروبية منتخب الدنمارك منتخب صربيا

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