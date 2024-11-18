موعد مباراة السودان ضد أنجولا في تصفيات أمم إفريقيا والقنوات الناقلة
يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب السودان مع نظيره الانجولي اليوم الاثنين الموافق 18 نوفمبر الحالي في لقاء هام بينهم بستاد شهداء بنينا ضمن منافسات الجولة 6 من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.
موعد مباراة السودان ضد أنجولا
وتنطلق صافرة بداية مباراة السودان وأنجولا مساء اليوم في تمام الساعة 6:00 بتوقيت القاهرة والساعة 7:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 8:00 بتوقيت أبوظبي.
القنوات الناقلة لمباراة السودان وأنجولا
تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات
تردد القناة 11566.
- عمودي.
- معدل الترميز 27500.
- معدل تصحيح الخطأ 2/3.
تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات
تردد 11054.
- أفقي.
- معدل الترميز 27500.
- معدل تصحيح الخطأ 2/3.