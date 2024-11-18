ياسمين عبد العزيز تتصدر تريند جوجل وتستعد للعودة بقوة في دراما رمضان 2025 بمسلسل "وتقابل حبيب"

تصدرت النجمة ياسمين عبد العزيز تريند محرك البحث جوجل بعد الإعلان عن عودتها القوية للسباق الرمضاني لعام 2025 بمسلسلها الجديد "وتقابل حبيب". المسلسل يأتي ضمن قائمة الأعمال المنتظرة بشدة، خاصة بعد تأكيد التعاون بين ياسمين والسيناريست عمرو محمود ياسين، وهو ما أثار حماسة جمهورها الذي يترقب العمل بشغف.

ويبرز الفجر الفني في هذا التقرير عن تفاصيل مسلسل وتقابل حبيب

المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري، وإنتاج شركة سينرجي. يضم العمل كوكبة من النجوم بجانب ياسمين عبد العزيز، مثل كريم فهمي، خالد سليم، أنوشكا، نيكول سابا، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، بدرية طلبة، إيمان السيد، وندى موسى التي انضمت حديثًا لطاقم العمل.

عودة للتعاون الناجح مع عمرو محمود ياسين

المسلسل يمثل عودة للتعاون بين ياسمين عبد العزيز وعمرو محمود ياسين بعد النجاحات البارزة التي جمعتهما في أعمال رمضانية سابقة. قدم الثنائي مسلسل "ونحب تاني ليه" في رمضان 2020، بمشاركة شريف منير وكريم فهمي وسوسن بدر، والذي لاقى إعجاب الجمهور والنقاد. كما قدما معًا مسلسل "اللي ملوش كبير" في رمضان 2021، حيث حقق العمل نجاحًا كبيرًا، بمشاركة أحمد العوضي وخالد الصاوي ودينا فؤاد.

غياب قصير وعودة قوية

ياسمين عبد العزيز كانت قد غابت عن دراما رمضان في الموسم الماضي، حيث كان آخر أعمالها مسلسل "ضرب نار" في رمضان 2023، والذي حقق نجاحًا جماهيريًا. العمل كان من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج مصطفى فكري، وشاركها بطولته زوجها أحمد العوضي، بالإضافة إلى نجوم مثل ماجد المصري، هدى الإتربي، سهير المرشدي، ودنيا المصري.

"وتقابل حبيب" على رأس أولويات المشاهدين

مع الكشف عن تفاصيل مسلسل "وتقابل حبيب"، زادت التكهنات حول طبيعة القصة والأحداث التي سيقدمها العمل، خاصة مع فريق التمثيل القوي والإنتاج الضخم. يُتوقع أن يحمل العمل قصة رومانسية مشوقة مليئة بالتحديات الإنسانية والاجتماعية، وهو اللون الذي اعتادت ياسمين تقديمه بنجاح.

ياسمين عبد العزيز تعود بمسلسلها المنتظر لتثبت مرة أخرى أنها من أبرز نجمات الدراما المصرية، وتعيد التأكيد على مكانتها كواحدة من أهم نجمات الشاشة الصغيرة خلال الموسم الرمضاني.