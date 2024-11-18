إصابة 5 أشخاص في مشاجرة على بيع قطعة أرض زراعية بمركز سوهاج

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أرشيفية
أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، من السيطرة على مشاجرة بمركز سوهاج، بين طرفين على خلاف على بيع قطعت أرض زراعية بدائرة المركز، مما أدى لوجود إصابات بينهم.

وتعود أحداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور قسم شرطة مركز سوهاج يفيد بورود اشاره من شرطه النجده، بوقوع مشاجرة بدائره قسم مركز سوهاج، سبب خلاف على بيع قطعت أرض زراعيه مما أدى بنشوب المشاجرة بين الطرفين.

طرف اول مشاجرة كل من المدعو "محمد.ح.ع "49 سنه عامل، مصابًا بجرح بفروة الرأس واشتباه نزيف بالمخ،وزوجته "كريمه.م.ع "39 سنه ربة منزل،مصابة جرح أعلى الحاجب الأيمن، ونجلهما المدعو "مصطفى.م.ح" 21 سنه عامل، مصابًا بكدمات متفرقة بالجسم،وتم نقلهم إلى مستشفى سوهاج الجامعى الجديدة.

طرف ثانى المشاجرة  كل من المدعو "رمضان.ا.ع" 48 سنه تاجر، مصابًا جرح بالساعد الأيمن، وشقيقة المدعو "عبداللاه.ا.ع" 44 سنه تاجر، مصابًا بكدمات بفروة الرأس،وتم نقلهم إلى مستشفى سوهاج العام، والمدعو "جمال" 42 سنة عامل زراعى، والطرفين مقيمان بذات الناحية.

تم ضبط طرفى  المشاجرة،وبحوزة الأول من الطرف الثانى "فأس"،وتبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدى كلا منهما على الآخر بالسب والضرب،وقيام الأول من الطرف الثانى بإحداث إصابة الأول من الطرف الأول،بسبب خلافات على بيع قطعة أرض زراعية بذات الناحية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشره التحقيقات.

سوهاج مشاجرة مصابين مركز سوهاج مديرية أمن سوهاج

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