لهذا السبب....نيكول عسفان تتصدر تريند جوجل

تصدرت عارضة الأزياء نيكول سعفان، زوجة المخرج طارق العريان، قائمة التريند على جوجل بعد ظهورها اللافت خلال حفل إيلي صعب في المملكة العربية السعودية. الإطلالة التي وُصفت بـ "الجريئة"، أثارت موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ارتدت سعفان فستانًا مصنوعًا من جلد السمك، ما دفع بعض متابعيها على إنستجرام لانتقادها بشدة.

وفي مواجهة هذا الجدل، اختارت نيكول الرد عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، قائلة: "ليلة ستظل في الأذهان دائمًا، 1001 مواسم إيلي صعب وهناك الكثير من النقاط البارزة التي لا يمكنني مشاركتها معكم جميعًا.. عمرو دياب وسيلين ديون وJLO وعارضات الأزياء والفن والعباءات.. كل ذلك كان خارج هذا العالم. لكن أبرز ما في ليلتي هو إخبار إيلي صعب أنه أعجب بفستاني".

كواليس قصة الحب مع طارق العريان

على هامش الحفل، تحدثت نيكول مع برنامج ET بالعربي عن علاقتها العاطفية مع المخرج طارق العريان، حيث أكدت أنها تسعى دائمًا لدعمه في مسيرته الفنية. وصرحت قائلة: "نحنا بحياة بعض لندعم بعضنا، وبحب شغله وبحب الفن، وهذا شيء جيد بأن أدعمه في كل عمل يقدمه".

وعن إمكانية إقامة حفل زفاف في المستقبل، أوضحت نيكول قائلة: "بقالنا خمس سنين مع بعض يعني لسا حفكر إنه عايزة عرس؟ مش مهم بالنسبة لي، وأهم حاجة نبقى مبسوطين مع بعض".

هل تدخل نيكول عالم الإخراج؟

في حديثها، أشارت سعفان إلى أن طارق العريان شجعها على التفكير في العمل خلف الكاميرا. وقالت: "طارق بيخليني أفكر إنه ممكن أعمل حاجات ورا الكاميرا، بحبّ موضوع الإخراج وهو حبّبني فيه. بفكر إنه في يوم من الأيام أخرج، لكن طبعًا الموضوع صعب، وأنا مش شخصيتي إنه على طول عايزة أبقى قدام الشاشة".

وأضافت نيكول أنها وزوجها يناقشان باستمرار الأفلام والسيناريوهات، مؤكدة: "ممكن في المستقبل نتعاون سويًا، لكن حتى الآن ما فيش خطط محددة".

حضور قوي وسط الأضواء

الإطلالة الجريئة، التصريحات العاطفية، وأحاديث المستقبل الفني، جعلت نيكول سعفان حديث الجمهور والإعلام، وأكدت مرة أخرى أنها ليست مجرد عارضة أزياء، بل شخصية مثيرة للجدل وقادرة على خطف الأضواء أينما حلت.