شاهد بث مباشر مميز: كرواتيا والبرتغال، في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025

تستعد الجماهير الرياضية لمتابعة مباراة حاسمة بين منتخبي كرواتيا والبرتغال ضمن الجولة السادسة من منافسات دوري الأمم الأوروبية 2024-2025. المباراة ستشهد صراعًا كبيرًا، حيث يسعى المنتخب البرتغالي لتعزيز صدارته في المجموعة الأولى بالمستوى الأول، بينما يأمل المنتخب الكرواتي في تقليص الفارق وتحقيق نتيجة إيجابية أمام جماهيره.

موقف الفريقين في المجموعة الأولى

يدخل المنتخب البرتغالي اللقاء متصدرًا الترتيب برصيد 13 نقطة بعد أداء قوي في المباريات السابقة، محققًا أربعة انتصارات وتعادلًا وحيدًا. أما منتخب كرواتيا، فيحتل المركز الثاني برصيد 7 نقاط، وهو بحاجة إلى الفوز لتعزيز فرصه في التأهل. المباراة تعد بمثابة اختبار حقيقي لكلا الفريقين، حيث تسلط الأضواء على نجوم عالميين وأداء تكتيكي رفيع.

موعد المباراة والمكان

تقام المباراة يوم الإثنين 18 نوفمبر 2024 على ملعب بولجود في كرواتيا. من المتوقع أن يبدأ اللقاء في تمام الساعة:

التاسعة و45 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة .

. العاشرة و45 دقيقة مساءً بتوقيت الرياض.

القنوات الناقلة للمباراة

سيتم نقل المباراة مباشرة عبر شبكة beIN SPORTS HD 1، وهي الناقل الحصري للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. إذا كنت خارج هذه المنطقة وترغب في متابعة اللقاء، يمكنك استخدام خدمات مثل Nord VPN للوصول إلى البث المباشر بكل سهولة من أي مكان في العالم.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق كرواتيا - البرتغال الإثنين 18 نوفمبر 2024 beIN SPORTS HD 1 بولجود حفيظ دراجي

التشكيل المتوقع للمنتخب البرتغالي

يتوقع أن يدخل المنتخب البرتغالي بتشكيلة قوية تعتمد على خطة 4-2-4، مع مزيج من المهارات الفردية والتنظيم التكتيكي. التشكيل المتوقع:

حراسة المرمى : روي سيلفا

: روي سيلفا خط الدفاع : نونو تفاريش، تياجو دجالو، هينريكي أرواخو، جواو كانسيلو

: نونو تفاريش، تياجو دجالو، هينريكي أرواخو، جواو كانسيلو خط الوسط : جواو نيفيش، فيتينيا

: جواو نيفيش، فيتينيا خط الهجوم: فرانشيسكو كونسيساو، فرانشيسكو ترينكاو، جواو فيليكس، فابيو سيلفا

توقعات المباراة

مع الأداء المتميز الذي قدمه منتخب البرتغال حتى الآن، يدخل الفريق اللقاء بثقة كبيرة، خصوصًا مع تألق عدد من لاعبيه في البطولات المحلية والدولية. في المقابل، يعول المنتخب الكرواتي على عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة صعبة.

المدير الفني للبرتغال سيعتمد على السرعة والتمريرات القصيرة لاختراق دفاعات كرواتيا، بينما يتوقع أن تركز كرواتيا على اللعب الجماعي واستغلال الفرص من الكرات الثابتة.

أهمية المباراة

المباراة لا تقتصر فقط على النقاط الثلاث، بل تمثل اختبارًا حقيقيًا لاستعدادات المنتخبين للاستحقاقات الدولية المقبلة. بالنسبة للبرتغال، الانتصار يضمن الصدارة ويعزز طموحاتهم في الوصول إلى الأدوار النهائية، بينما تسعى كرواتيا لتثبيت أقدامها في المنافسة والحفاظ على سمعتها كأحد أقوى الفرق الأوروبية.

ختامًا

الجماهير على موعد مع مباراة مليئة بالإثارة والتشويق، حيث يلتقي اثنان من عمالقة الكرة الأوروبية في مواجهة تحمل في طياتها كل معاني التحدي والمنافسة. سواء كنت تشجع البرتغال أم كرواتيا، لا تفوت الفرصة لمتابعة هذا اللقاء المرتقب والاستمتاع بالأداء العالمي الذي سيقدمه النجوم على أرض الملعب.