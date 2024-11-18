بث مباشر: مواجهة حاسمة بين كرواتيا والبرتغال، في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025

في إطار الجولة السادسة من دوري الأمم الأوروبية 2024-2025، يترقب عشاق كرة القدم الأوروبية مواجهة مرتقبة بين منتخبي كرواتيا والبرتغال. المباراة تأتي في وقت حاسم، حيث يسعى الفريقان لتعزيز موقعيهما في المجموعة الأولى بالمستوى الأول. المنتخب البرتغالي، متصدر المجموعة، يأمل في تأكيد قوته وجدارته بالصدارة، فيما تطمح كرواتيا إلى الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور لإحياء آمالها في المنافسة.

ترتيب المجموعة وأهمية اللقاء

يدخل المنتخب البرتغالي المباراة وهو متربع على صدارة المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة، بعد أن قدم أداءً استثنائيًا في الجولات الماضية. أما المنتخب الكرواتي، فيحتل المركز الثاني برصيد 7 نقاط، ما يجعل اللقاء فرصة ذهبية لتقليص الفارق مع المتصدر والاقتراب من التأهل.

اللقاء لا يقتصر على النقاط فقط، بل يمثل اختبارًا مهمًا لمدى جاهزية الفريقين للاستحقاقات المقبلة. البرتغال، بقيادة مجموعة من النجوم الشباب، تواصل تقديم عروض قوية، بينما تعمل كرواتيا على الحفاظ على مكانتها كأحد أفضل المنتخبات الأوروبية، رغم التحديات التي تواجهها.

موعد المباراة والمكان

من المقرر أن تُقام المباراة يوم الإثنين 18 نوفمبر 2024 على ملعب بولجود في كرواتيا، وهو ملعب يتميز بأجوائه الحماسية ودعم الجماهير المحلي.

تنطلق صافرة البداية في الأوقات التالية:

9:45 مساءً بتوقيت مصر

10:45 مساءً بتوقيت السعودية

القنوات الناقلة والبث المباشر

تُنقل المباراة عبر شبكة beIN SPORTS HD 1، التي توفر تغطية حصرية لدوري الأمم الأوروبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وسيقوم المعلق المخضرم حفيظ دراجي بوصف أحداث اللقاء، مما يضيف المزيد من الحماس للمشاهدين.

بالنسبة للجماهير المقيمة خارج الشرق الأوسط، يمكنهم متابعة المباراة عبر الإنترنت باستخدام خدمات مثل Nord VPN للوصول إلى البث المباشر بكل سهولة.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق كرواتيا - البرتغال الإثنين 18 نوفمبر 2024 beIN SPORTS HD 1 بولجود حفيظ دراجي

التشكيل المتوقع للمنتخب البرتغالي

من المتوقع أن يعتمد المدير الفني للبرتغال على خطة هجومية مرنة تعتمد على 4-2-4، وهي تشكيل يبرز المهارات الفردية للاعبين، مع التركيز على السرعة والابتكار في الثلث الأخير.

التشكيل المتوقع:

حراسة المرمى : روي سيلفا

: روي سيلفا خط الدفاع : نونو تفاريش، تياجو دجالو، هينريكي أرواخو، جواو كانسيلو

: نونو تفاريش، تياجو دجالو، هينريكي أرواخو، جواو كانسيلو خط الوسط : جواو نيفيش، فيتينيا

: جواو نيفيش، فيتينيا خط الهجوم: فرانشيسكو كونسيساو، فرانشيسكو ترينكاو، جواو فيليكس، فابيو سيلفا

تحليل وتوقعات المباراة

من الناحية التكتيكية، يدخل المنتخب البرتغالي اللقاء بمعنويات مرتفعة بفضل نتائجه السابقة التي وضعته في صدارة المجموعة. من المتوقع أن يركز الفريق على السيطرة على منتصف الملعب، والاستفادة من سرعة جناحيه كونسيساو وترينكاو لخلق فرص محققة.

في المقابل، تسعى كرواتيا إلى استغلال خبرة لاعبيها، لا سيما في خط الوسط، لتعطيل مفاتيح لعب البرتغال، والاعتماد على الهجمات المرتدة والكرات الثابتة لتحقيق المفاجأة.

المباراة تمثل تحديًا كبيرًا للمنتخب الكرواتي، الذي يواجه خصمًا يتمتع بقدرات هجومية عالية وتنظيم دفاعي قوي. لكن مع دعم الجماهير المحلية، قد تتمكن كرواتيا من تقديم أداء استثنائي يقلب الموازين.

أهمية المباراة على المستوى القاري

تمثل المباراة فرصة هامة لكلا المنتخبين لتعزيز مواقعهما في دوري الأمم الأوروبية، البطولة التي باتت تمثل منصة مهمة لإعداد الفرق للبطولات القارية والعالمية. بالنسبة للبرتغال، الفوز يعني تثبيت أقدامها في الصدارة وضمان مكانها في الأدوار النهائية، بينما تحاول كرواتيا البقاء في دائرة المنافسة والتأكيد على مكانتها كقوة كروية أوروبية.

ختامًا

سيكون عشاق كرة القدم على موعد مع سهرة كروية مميزة تجمع بين فريقين من نخبة المنتخبات الأوروبية. الأداء الفني العالي، والتكتيك المبتكر، والحماس الجماهيري، كلها عوامل تجعل من هذا اللقاء حدثًا رياضيًا لا يُmiss. سواء كنت من مشجعي البرتغال أو كرواتيا، تأكد من متابعة المباراة والاستمتاع بعرض كروي يليق بمستوى البطولة.