بث مباشر: موعد مباراة إسبانيا وسويسرا في دوري الأمم الأوروبية 2024 والقنوات الناقلة

تستضيف إسبانيا مواجهة حاسمة أمام سويسرا ضمن الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في دوري الأمم الأوروبية 2024، وذلك مساء اليوم الإثنين الموافق 18 نوفمبر. المباراة تأتي في توقيت مثير، حيث يسعى المنتخب الإسباني للحفاظ على صدارته للمجموعة الرابعة، فيما يحاول المنتخب السويسري تحقيق انتصار شرفي بعد أداء متواضع في البطولة.

موقف الفريقين في المجموعة

يدخل المنتخب الإسباني اللقاء وهو متصدر المجموعة الرابعة برصيد 13 نقطة، بعدما حقق أربع انتصارات وتعادل وحيد. هذه النتائج القوية تعكس مستوى ثابت للماتادور الإسباني في النسخة الحالية من البطولة.

على الجانب الآخر، يعاني المنتخب السويسري، الذي يتذيل ترتيب المجموعة برصيد نقطتين فقط. الفريق السويسري لم ينجح في تحقيق أي فوز حتى الآن، مكتفيًا بتعادلين مقابل ثلاث هزائم، مما يجعل هذه المباراة فرصة أخيرة له لتحسين صورته قبل الخروج من المنافسة.

موعد المباراة والمكان

تُقام المباراة على ملعب هيليودورو رودريجيز لوبيز، المعروف بأجوائه الحماسية ودعمه الكبير للمنتخب الإسباني.

موعد انطلاق المباراة:

9:45 مساءً بتوقيت القاهرة

10:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة

11:45 مساءً بتوقيت أبوظبي

القنوات الناقلة والبث المباشر

المباراة ستُنقل حصريًا عبر شبكة beIN SPORTS، التي تُعتبر الناقل الرسمي لمباريات دوري الأمم الأوروبية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق إسبانيا - سويسرا الإثنين 18 نوفمبر 2024 beIN SPORTS 5HD هيليودورو رودريجيز لوبيز عامر الخوذيري

التشكيل المتوقع للمنتخب الإسباني

من المتوقع أن يدخل المدرب الإسباني المباراة بتشكيلة هجومية قوية، معتمدًا على خطة 4-3-3. الأداء المتوازن بين الدفاع والهجوم هو السمة التي تميز الماتادور الإسباني في البطولة الحالية.

التشكيل المتوقع لإسبانيا:

حراسة المرمى : أوناي سيمون

: أوناي سيمون خط الدفاع : جوردي ألبا، إيمريك لابورت، ب أو توريس، داني كارفاخال

: جوردي ألبا، إيمريك لابورت، ب أو توريس، داني كارفاخال خط الوسط : رودري، بيدري، جافي

: رودري، بيدري، جافي خط الهجوم: ألفارو موراتا، أنسو فاتي، فيران توريس

التشكيل المتوقع للمنتخب السويسري

أما سويسرا، فمن المرجح أن يعتمد مدربها على خطة 4-2-3-1، بهدف تعزيز الدفاع مع الاستفادة من الهجمات المرتدة.

التشكيل المتوقع لسويسرا:

حراسة المرمى : يان زومر

: يان زومر خط الدفاع : ريكاردو رودريجيز، مانويل أكانجي، فابيان شار، كيفين مبابو

: ريكاردو رودريجيز، مانويل أكانجي، فابيان شار، كيفين مبابو خط الوسط : جرانيت تشاكا، دينيس زكريا

: جرانيت تشاكا، دينيس زكريا خط الهجوم: شيردان شاكيري، روبن فارغاس، نوح أوكافور، هاريس سيفيروفيتش

تحليل المباراة وتوقعات الأداء

يدخل المنتخب الإسباني اللقاء بثقة كبيرة، حيث يتميز بصلابة دفاعية وتنظيم هجومي قوي. من المتوقع أن يفرض سيطرته على منتصف الملعب، معتمدًا على قدرات لاعبيه الشبان مثل بيدري وجافي في صناعة الفرص.

في المقابل، سيحاول المنتخب السويسري استغلال الكرات الثابتة والهجمات المرتدة لمباغتة الدفاع الإسباني، لكنه يحتاج إلى أداء استثنائي من لاعبيه لتحقيق أي نتيجة إيجابية.

أهمية المباراة

رغم أن المنتخب الإسباني ضمن تأهله إلى الأدوار النهائية، إلا أن المباراة تمثل فرصة لتعزيز ثقته والاستمرار في تقديم أداء مميز يليق بمكانته كواحد من أقوى المنتخبات الأوروبية. بالنسبة لسويسرا، اللقاء هو فرصة لتحسين الصورة وإنهاء مشواره في البطولة بنتيجة إيجابية ترفع من معنويات الفريق.

سواء كنت من مشجعي إسبانيا أو سويسرا، فإن المباراة تعد بمثابة فرصة لمشاهدة أداء ممتع وأجواء مثيرة على أرض الملعب. لا تفوت متابعة هذه المواجهة التي تعد بالكثير من الإثارة والتشويق.