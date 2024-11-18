مواجهة قوية: موعد مباراة إسبانيا وسويسرا، في دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة في ليلة كروية مشوقة، يستضيف المنتخب الإسباني نظيره السويسري في ختام مرحلة المجموعات من دوري الأمم الأوروبية 2024. المباراة تأتي لتؤكد أهمية البطولة كمنصة تنافسية تجمع أفضل المنتخبات الأوروبية، حيث يسعى الماتادور الإسباني لتعزيز موقعه في صدارة المجموعة الرابعة، فيما يتطلع منتخب سويسرا إلى تقديم أداء مشرف يحسن من صورته بعد مشوار صعب في البطولة.

ترتيب المجموعة وأهداف الفريقين

إسبانيا تدخل المباراة وهي متربعة على عرش المجموعة الرابعة برصيد 13 نقطة، وذلك بفضل أربعة انتصارات وتعادل واحد، ما يعكس الأداء القوي والمتوازن للفريق. ومع ضمان تأهلها إلى الدور المقبل، تسعى إسبانيا لإنهاء مرحلة المجموعات بأفضل صورة ممكنة أمام جماهيرها.

أما سويسرا، فتجد نفسها في وضع صعب حيث تقبع في قاع الترتيب برصيد نقطتين فقط. الفريق السويسري فشل في تحقيق أي فوز حتى الآن، مكتفيًا بتعادلين وثلاث هزائم، مما يجعل هذه المواجهة فرصة أخيرة لإنقاذ ماء الوجه وإظهار قدرته على المنافسة.

تفاصيل المباراة

المكان: ملعب هيليودورو رودريجيز لوبيز، الذي يُعد من بين الملاعب ذات الأجواء المميزة، ويُنتظر أن يساهم الحضور الجماهيري الكبير في إضافة المزيد من الإثارة على اللقاء.

موعد المباراة:

9:45 مساءً بتوقيت القاهرة

10:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة

11:45 مساءً بتوقيت أبوظبي

القنوات الناقلة للمباراة

تُنقل المباراة عبر شبكة beIN SPORTS، التي تعد الناقل الرسمي لمباريات البطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ستكون المباراة متاحة على قناة beIN SPORTS 5HD، مع تعليق مميز من المعلق العماني عامر الخوذيري، الذي يُضفي حماسًا إضافيًا على الأجواء.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق إسبانيا - سويسرا الإثنين 18 نوفمبر 2024 beIN SPORTS 5HD هيليودورو رودريجيز لوبيز عامر الخوذيري

التشكيل المتوقع لإسبانيا وسويسرا

التشكيل المتوقع للمنتخب الإسباني

المنتخب الإسباني يعتمد على تشكيلة هجومية متوازنة تحت قيادة مدربه الذي أثبت كفاءته في تطوير أداء الفريق. من المتوقع أن يلعب بخطة 4-3-3، مستفيدًا من عناصر الشباب والخبرة في آن واحد.

حراسة المرمى: أوناي سيمون

أوناي سيمون خط الدفاع: جوردي ألبا، إيمريك لابورت، ب أو توريس، داني كارفاخال

جوردي ألبا، إيمريك لابورت، ب أو توريس، داني كارفاخال خط الوسط: رودري، بيدري، جافي

رودري، بيدري، جافي خط الهجوم: ألفارو موراتا، أنسو فاتي، فيران توريس

التشكيل المتوقع للمنتخب السويسري

بالنسبة لسويسرا، يعتمد الفريق على خطة 4-2-3-1، بهدف تقوية الدفاع مع محاولة مفاجأة الخصم بالهجمات المرتدة.

حراسة المرمى: يان زومر

يان زومر خط الدفاع: ريكاردو رودريجيز، مانويل أكانجي، فابيان شار، كيفين مبابو

ريكاردو رودريجيز، مانويل أكانجي، فابيان شار، كيفين مبابو خط الوسط: جرانيت تشاكا، دينيس زكريا

جرانيت تشاكا، دينيس زكريا خط الهجوم: شيردان شاكيري، روبن فارغاس، نوح أوكافور، هاريس سيفيروفيتش

توقعات المباراة وأهميتها

من المتوقع أن تسيطر إسبانيا على مجريات اللقاء بفضل قوتها الهجومية والتنظيم الدفاعي المميز، مع الاستفادة من تألق لاعبي الوسط مثل بيدري وجافي. في المقابل، سيحاول المنتخب السويسري التركيز على الهجمات المرتدة واستغلال الكرات الثابتة لتحقيق مفاجأة أمام خصم بحجم إسبانيا.

رغم أن اللقاء يبدو محسومًا على الورق لصالح الماتادور الإسباني، إلا أن كرة القدم دائمًا ما تحمل عنصر المفاجأة، وهو ما يجعل هذه المباراة تستحق المتابعة.

ختامًا

سواء كنت من عشاق الكرة الإسبانية أو السويسرية، فإن هذه المباراة تعدك بتجربة كروية مميزة تجمع بين التكتيك العالي والمهارات الفردية. لا تفوت الفرصة للاستمتاع بسهرة رياضية رائعة ضمن أجواء دوري الأمم الأوروبية.