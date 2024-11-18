في انتظار بث مباشر: موعد مباراة تونس وجامبيا في تصفيات أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم العربية مواجهة مرتقبة تجمع بين المنتخب التونسي ونظيره الجامبي ضمن الجولة الأخيرة من تصفيات أمم إفريقيا 2025. المباراة تأتي على أرضية ملعب حمادي العقربي بمدينة رادس، حيث يسعى كلا الفريقين لتقديم أداء قوي في هذه المرحلة الحاسمة.

استعدادات المنتخب التونسي

يدخل نسور قرطاج المباراة بقيادة المدرب قيس اليعقوبي وهم في صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط، بعد سلسلة من النتائج الإيجابية التي حسمت تأهلهم رسميًا إلى البطولة المقررة إقامتها في المغرب. المنتخب التونسي يطمح لإنهاء التصفيات بأداء يليق بمكانته القارية، وإرضاء جماهيره التي تنتظر عرضًا مميزًا أمام منتخب جامبيا.

طموحات المنتخب الجامبي

من جانبه، يطمح منتخب جامبيا، الملقب بـغزلان جامبيا، إلى تحقيق مفاجأة أمام مضيفه التونسي. يحتل الفريق المركز الثالث في المجموعة برصيد 5 نقاط، مما يجعله بعيدًا عن المنافسة على التأهل، إلا أنه يسعى لتقديم أداء قوي وتحقيق فوز معنوي على ملعب رادس.

تفاصيل المباراة

المباراة تونس × جامبيا الموعد الإثنين 18 نوفمبر 2024 التوقيت 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة الملعب ملعب حمادي العقربي، رادس الجولة الجولة السادسة من تصفيات أمم إفريقيا 2025

القنوات الناقلة

المباراة ستكون متاحة عبر شبكة beIN SPORTS القطرية، الناقل الحصري لتصفيات أمم إفريقيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

القناة الناقلة beIN SPORTS HD 2 التطبيق الرقمي تطبيق TOD عبر الهاتف المحمول

ترتيب المجموعة

الترتيب المنتخب النقاط 1 تونس 10 2 جزر القمر 9 3 جامبيا 5 4 مدغشقر 2

التشكيل المتوقع للمنتخب التونسي

من المتوقع أن يعتمد المدرب قيس اليعقوبي على تشكيلة تضم مجموعة من اللاعبين الأساسيين لضمان تحقيق نتيجة إيجابية.

التشكيل المتوقع لتونس:

حراسة المرمى: أيمن دحمان

أيمن دحمان خط الدفاع: علي معلول، ياسين مرياح، بلال العيفة، محمد دراجر

علي معلول، ياسين مرياح، بلال العيفة، محمد دراجر خط الوسط: إلياس السخيري، عيسى العيدوني، أنيس بن سليمان

إلياس السخيري، عيسى العيدوني، أنيس بن سليمان خط الهجوم: يوسف المساكني، نعيم السليتي، سيف الدين الجزيري

التشكيل المتوقع للمنتخب الجامبي

بدوره، من المتوقع أن يدخل منتخب جامبيا المباراة بتشكيلة دفاعية مع التركيز على الهجمات المرتدة.

التشكيل المتوقع لجامبيا:

حراسة المرمى: مودو جوب

مودو جوب خط الدفاع: عمر كولي، جيمس جوميز، نوح ساني، باباكار غاي

عمر كولي، جيمس جوميز، نوح ساني، باباكار غاي خط الوسط: إبريما داربو، سليمان ماراه، مومودو بوجانغ

إبريما داربو، سليمان ماراه، مومودو بوجانغ خط الهجوم: مودو بارو، لامين جالو، يوسوفا نجوم

تحليل المباراة

المنتخب التونسي يدخل المباراة بأريحية نسبية بعد ضمان التأهل، لكن هذا لا يعني أن اللقاء سيكون سهلًا. التركيز على الأداء الجماعي والفعالية الهجومية سيكون مفتاح النجاح لتونس في هذا اللقاء.

على الجانب الآخر، سيحاول المنتخب الجامبي مفاجأة تونس بخطة تعتمد على التماسك الدفاعي واستغلال الأخطاء الفردية. الأداء البدني سيكون عنصرًا حاسمًا أمام قوة المنتخب التونسي في السيطرة على الكرة.

رغم أن المنتخب التونسي ضمن تأهله، إلا أن المباراة تمثل اختبارًا مهمًا لقدراته واستعداداته لخوض منافسات كأس أمم إفريقيا في المغرب. بالنسبة لجامبيا، المباراة تعد فرصة لتحسين الصورة وتحقيق فوز تاريخي على حساب نسور قرطاج.

سواء كنت من عشاق المنتخب التونسي أو من محبي المفاجآت الكروية، فإن مباراة اليوم تعد فرصة للاستمتاع بمواجهة مثيرة بين فريقين يسعيان لتحقيق أهداف مختلفة. لا تفوت متابعة هذا اللقاء المنتظر الذي يعد بالكثير من الإثارة والتشويق.



