"أكسيوس": بايدن أبلغ كييف قرار السماح بضرب روسيا قبل 3 أيام

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بوابة الفجر

نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن "مصدر مطلع" أن كييف تبلغت منذ 3 أيام قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بالسماح لأوكرانيا باستخدام صواريخها بعيدة المدى لضرب العمق الروسي.

وكانت وسائل إعلام أمريكية ذكرت مساء أمس الأحد أن بايدن وافق على أن تستخدم أوكرانيا الصواريخ الأمريكية بعيدة المدى لاستهداف القوات الروسية والكورية الشمالية في منطقة كورسك على أراضي روسيا.

وأشار "أكسيوس" إلى أنها "المرة الأولى التي يأذن فيها بايدن لأوكرانيا باستخدام الصواريخ بعيدة المدى التي زودتها بها الولايات المتحدة لضرب العمق الروسي".

ونقل الموقع عن المصدر المطلع على القضية أن نظام الصواريخ التكتيكية للجيش الأمريكي (ATACMS) لن يُسمح باستخدامه إلا في منطقة كورسك، حيث تم نشر قوات كورية شمالية.

وأضاف أن الدافع وراء القرار كان ردع كوريا الشمالية عن إرسال المزيد من القوات إلى روسيا للمشاركة في الحرب ضد أوكرانيا.

وحسب الموقع فإن المسؤولين الأمريكيين يرون أنه إذا تعرضت القوات الكورية الشمالية في كورسك للضرب، فقد تراجع بيونغ يانغ قرارها بإرسال قوات إلى روسيا و"ستفشل الهجمة المضادة الروسية في كورسك".

أكسيوس جو بايدن العمق الروسي
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