تطورات مصير تاليسكا مع النصر السعودي

كشفت تقارير صحفية عن تطورات مصير اللاعب البرازيلي أندرسون تاليسكا مع نادي النصر خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وحصل تاليسكا على عروض عديدة من مختلف الأندية خلال الفترة الأخيرة، ما جعله محط اهتمام العديد من الأندية بسبب تألقه.

مصير تاليسكا من الرحيل عن النصر

ووفقًا لما ذكرته التقارير الصحفية، فإن نادي النصر لا ينوي التفريط في خدمات تاليسكا، حيث أن اللاعب ينوى البقاء داخل الفريق.

وأكدت المصادر السعودية، أن تاليسكا مستمر مع النصر حتى نهاية الموسم، وقد تم رفض بعض العروض التي وصلت إليه للرحيل عن العالمي.

ويستعد النصر لمواجهة القادسية مساء الجمعة القادمة والموافق الثاني والعشرون من شهر نوفمبر الجاري لحساب منافسات الجولة الحادية عشر من عمر الدوري السعودي.