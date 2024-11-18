بناءً على طلب فليك.. برشلونة يفكر في تمديد التعاقد مع حارسه المخضرم

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

كشفت تقارير صحفية، أن إدارة برشلونة الإسباني تفكر في تمديد التعاقد مع الحارس البولندي فويتشيك تشيزني، بناء على رغبة الألماني هانسي فليك مدرب الفريق.

برشلونة ينوي تمديد عقد فويتشيك تشيزني

وكان قد تعاقد النادي الكتالوني مع فويتشيك تشيزني في أكتوبر الماضي، لتعويض غياب الحارس الألماني تير شتيجن، بعد إصابته بتمزق كامل في وتر الرضفة بالركبة اليمنى.

ووقع الحارس البولندي البالغ من العمر 34 عاما، على عقود انضمامه إلى برشلونة لنهاية الموسم الجاري، وتحديدًا حتى يونيو 2025.

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ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا الإسبانية" فإن برشلونة يُخطط لتقديم عرض رسمي للحارس البولندي فويتشيك تشيزني، لتجديد عقده مع الفريق.

وأضافت الصحيفة، أن الألماني هانسي فليك مقتنعًا بـ تشيزني، وأعطى الضوء الأخضر لتمديد عقده لمدة عام واحد حتى صيف 2026.

ورغم عدم مشاركة الحارس فويتشيك مع البارسا منذ انضمامه في أكتوبر الماضي، إلا أنه يحظى بدعم من الجهاز الفني الذي يرى أنه خيار مناسب، لتدعيم حراسة مرمى برشلونة في الموسم القادم.

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