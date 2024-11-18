حالة الطقس اليوم الاثنين 18-11-2024 في محافظة البحيرة

تقدم بوابة الفجر الالكترونية خدمة لقرائها ومتابعيها بتقديم حالة الطقس بمحافظة البحيرة، وذلك طبقا للتوقعات التي أعلنتها هيئة الأرصاد الجوية، حيث تشهد البلاد ارتفاعا في درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

حيث من المتوقع أن تسجل حالة الطقس اليوم بمحافظة البحيرة درجة حرارة 23 درجه مئوية وتظهر الشبورة المائية الخفيفة على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

ويكون الطقس شديد الحرارة نهارًا، ومعتدلا ليلًا، ومن المنتظر أن تسجل درجات الحرارة في محافظة البحيرة، الكبرى 23 درجة، والصغرى 16 درجة.

حالة الطقس في أنحاء البلاد

ونوهت الأرصاد الجوية ارتفاع درجة الحرارة المحسوسة عن المعلنة في النشرة الجوية، حيث تختلف درجات الحرارة من الظل عن الواقعة تحت أشعة الشمس بمقدار يصل إلى 4 مئوية الأمر الذي يساعد على زيادة الإحساس بحرارة الطقس.





وحذرت الأرصاد الجوية من حالة الطقس خلال الساعات القادمة، خاصة على كبار السن وأصحاب مرضى السكر والقلب والضغط المرتفع، ونصحت بضرورة التواجد في أماكن منخفضة الحرارة وجيدة التهوية نظرًا لمخاطر ارتفاع الحرارة وتفاقم الأمر لمن هم في المراحل المتأخرة من تلك الأمراض والتي قد تهدد حياتهم.





وناشدت الأرصاد الجوية المواطنين عدم التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة للحماية من مخاطر حروق وسرطان الجلد، خاصة من الساعة 11 صباحًا حتى 4 عصرًا حيث تكون الأشعة فوق البنفسجية في أقصى ضرر لها، ويفضل اصطحاب أشياء واقية من الشمس مثل القبعة عريضة الحواف أو الشمسية.

وتوضح هيئة الأرصاد المصطلحات التالية:

القاهرة الكبرى: "القاهرة، الجيزة، القليوبية".

إقليم الإسكندرية: "الإسكندرية، البحيرة، مطروح".

إقليم الدلتا: "الدقهلية، دمياط، الغربية، كفر الشيخ، المنوفية".

إقليم القناة: الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، الشرقية، شمال سيناء، جنوب سيناء".

إقليم شمال الصعيد: "الفيوم، بني سويف، المنيا".

إقليم وسط الصعيد: "أسيوط، الوادي الجديد".

إقليم جنوب الصعيد: "سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر".

السواحل الشمالية: "مطروح، الإسكندرية، دمياط، العريش، رفح".

الساحل الشمالي الغربي: "مرسى مطروح، السلوم، الضبعة، سيدي عبد الرحمن، النجيلة، سيدي براني".

الساحل الشمالي الأوسط: "الإسكندرية، العلمين، مارينا، برج العرب، الحمام".

ساحل الدلتا الشمالي: "رشيد، جمصة، بلطيم، رأس البر، دمياط،عزبة البرج".

الساحل الشمالي الشرقي: "بورسعيد، العريش، رفح".