مفاجأة بشأن مستقبل نيمار مع الهلال

علق الناقد الرياضي أكرم طيري على الأحاديث الأخيرة بشأن مصير البرازيلي نيمار دا سيلفا وما قدمه لفريق الهلال.

وفشل نيمار لاعب برشلونة وباريس سان جيرمان سابقًا والهلال حاليًا في تقديم أي اضافة لفريقه منذ التعاقد معه الفترة الماضية، بل قضاها في الإصابات.

ورد أكرم خلال حديثه عبر تصريحات أدلى بها إلى قناة SSC SPORTS التالي، والتي تتعلق بنيمار الذي أصبح على وشك توديع الزعيم.

وقال أكرم: “لقد لعب نيمار مع الهلال في موسم كامل 3 مباريات بمعدل 245 دقيقة فقط”.

وأكد: “لسوء الحظ فشل نادي الهلال ولم يستفد من نيمار إطلاقًا مثلما كان متوقع".

وأردف: "خيبة الأمل الأكبر تعود إلى ما قدمه له الهلال، لا يجب نسيان المبالغ المالية التي صُرفت عليه”.

واختتم: “لن يكون إضافة إلى الهلال أيضًا الفترة القادمة، في حال جاهزيته ولعبه مجددًا مع الفريق، سيخسر الأزرق لقب الدوري السعودي”.