أسعار الذهب اليوم الاثنين 18 نوفمبر 2024: استقرار في بداية التعاملات

شهدت أسعار الذهب استقرارًا في بداية تعاملات اليوم الاثنين 18 نوفمبر 2024، بعد ارتفاعها الأخير الذي حدث يوم السبت الماضي، حيث زاد سعر عيار 21 - الأكثر تداولًا في الأسواق المحلية - بمقدار 5 جنيهات.

فيما يلي تفاصيل أسعار الذهب المعلنة من الشعبة العامة للذهب.

أسعار الذهب اليوم في مصر

1. سعر الذهب عيار 24:

سجل عيار 24 اليوم الاثنين 4068.57 جنيهًا للجرام.

2. سعر الذهب عيار 21:

استقر عند 3560 جنيهًا للجرام، وهو العيار الأكثر تداولًا في السوق المصري.

3. سعر الذهب عيار 18:

حقق سعر عيار 18 نحو 3051.43 جنيهًا للجرام.

4. سعر الجنيه الذهب:

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 28480 جنيهًا.

سعر الذهب عالميًا

على الصعيد العالمي، استقر سعر أوقية الذهب عند 2563 دولارًا في بداية تعاملات اليوم، مما يعكس حالة من الثبات النسبي بعد تقلبات الأسواق خلال الأيام الماضية.

عوامل تؤثر على أسعار الذهب

التغيرات في أسعار الدولار: العلاقة العكسية بين الدولار وسعر الذهب تؤثر بشكل كبير على حركته محليًا وعالميًا. السياسات النقدية العالمية: التوقعات حول رفع أو خفض أسعار الفائدة تؤثر بشكل مباشر على أسعار المعدن النفيس. الطلب في الأسواق المحلية: زيادة الطلب على شراء الذهب، خاصة مع اقتراب المناسبات الموسمية أو التغيرات الاقتصادية، تدفع الأسعار للارتفاع.

أهمية متابعة أسعار الذهب

يعد الذهب من الأصول الأكثر أمانًا للمستثمرين، لذلك تظل متابعة أسعاره محليًا وعالميًا أمرًا ضروريًا سواء للاستثمار أو الادخار. يمكنكم متابعة التحديثات اليومية لمعرفة التغيرات في السوق والاستفادة منها.