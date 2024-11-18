حالة الطقس اليوم الاثنين 18 نوفمبر 2024: تحذيرات من برودة شديدة ليلًا وأمطار متفرقة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من انخفاض كبير في درجات الحرارة خلال ساعات الليل اليوم الاثنين 18 نوفمبر 2024، حيث سجلت أدنى درجات الحرارة عند 7 درجات مئوية في مدينة سانت كاترين، مما يستدعي ارتداء الملابس الثقيلة، خاصةً ليلًا.

تفاصيل حالة الطقس

نهارًا:

يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، جنوب سيناء، وجنوب البلاد.

يسود طقس على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، جنوب سيناء، وجنوب البلاد. ليلًا:

يصبح الطقس مائلًا للبرودة على كافة الأنحاء، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

الظواهر الجوية

الأمطار: خفيفة إلى متوسطة: مناطق السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري. بعض المناطق من السواحل الشرقية.

خفيفة: جنوب الوجه البحري ومدن القناة.

الشبورة المائية:

تتكون شبورة صباحية على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، مما يستدعي الحذر أثناء القيادة. نشاط الرياح: يؤثر على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

حالة البحرين

البحر المتوسط: الحالة: معتدلة إلى مضطربة. ارتفاع الموج: من 1.5 متر إلى 2.5 متر. الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

البحر الأحمر: الحالة: معتدلة. ارتفاع الموج: من 1.5 متر إلى 2 متر. الرياح: شمالية غربية.



درجات الحرارة المتوقعة اليوم

المدينة العظمى الصغرى القاهرة 24 16 الإسكندرية 23 15 شرم الشيخ 28 20 سانت كاترين 19 07 الغردقة 28 19 الأقصر 27 15 أسوان 28 16

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