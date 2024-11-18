حالة الطقس اليوم الاثنين 18 نوفمبر 2024: تحذيرات من برودة شديدة ليلًا وأمطار متفرقة

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الطقس

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من انخفاض كبير في درجات الحرارة خلال ساعات الليل اليوم الاثنين 18 نوفمبر 2024، حيث سجلت أدنى درجات الحرارة عند 7 درجات مئوية في مدينة سانت كاترين، مما يستدعي ارتداء الملابس الثقيلة، خاصةً ليلًا.

 

تفاصيل حالة الطقس

  • نهارًا:
    يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، جنوب سيناء، وجنوب البلاد.
  • ليلًا:
    يصبح الطقس مائلًا للبرودة على كافة الأنحاء، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

الظواهر الجوية

  1. الأمطار:
    • خفيفة إلى متوسطة:
      • مناطق السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.
      • بعض المناطق من السواحل الشرقية.
    • خفيفة:
      • جنوب الوجه البحري ومدن القناة.
  2. الشبورة المائية:
    تتكون شبورة صباحية على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، مما يستدعي الحذر أثناء القيادة.
  3. نشاط الرياح:
    • يؤثر على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

حالة البحرين

  • البحر المتوسط:
    • الحالة: معتدلة إلى مضطربة.
    • ارتفاع الموج: من 1.5 متر إلى 2.5 متر.
    • الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية.
  • البحر الأحمر:
    • الحالة: معتدلة.
    • ارتفاع الموج: من 1.5 متر إلى 2 متر.
    • الرياح: شمالية غربية.

 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

المدينةالعظمىالصغرى
القاهرة2416
الإسكندرية2315
شرم الشيخ2820
سانت كاترين1907
الغردقة2819
الأقصر2715
أسوان2816

 

تحذيرات ونصائح

  • الملابس:
    ارتداء ملابس ثقيلة خاصة خلال ساعات الليل.
  • السفر:
    الحذر من الشبورة المائية صباحًا على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية.
  • الأمطار:
    تجهيز المظلات والاحتياطات اللازمة في المناطق المتوقع سقوط الأمطار عليها.
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