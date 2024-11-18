الأهلي يُبلغ محمود كهربا بقرار جديد بفرمان كولر

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 


أكد الإعلامي محمد فاروق، أن محمود عبد المنعم كهربا لاعب فريق الأهلي طلب من محمد رمضان المدير الرياضي الغاء غرامة أزمة مباراة السوبر المصري بالإمارات أمام فريق سيراميكا كليوباترا بعد ترحيله من هناك بسبب ما بدر منه.

وكان محمد رمضان قد قام بتغريم كهربا بقيمة مليون جنيه وعودته إلى القاهرة بسبب الأزمة ثم تم تخفيضها إلى نصف مليون جنيه بعد الاعتذار له ولكولر أمام جميع اللاعبين.

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تصريحات الإعلامي محمد فاروق

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر تصريحات تلفزيونية: محمد رمضان المدير الرياضي بالنادي الأهلي على إلغاء خصم 500 ألف جنيه من مستحقاته المالية وهي باقي الغرامة التي وقعت عليه بقيمة مليون جنيه بعد الاعتذار له وللسويسري مارسيل كولر المدير الفني بعد العودة إلى مصر.

وأضاف: جاء ذلك بسبب طلب كهربا من النادي مساندته في تسديد باقي غرامة نادي الزمالك التي وصلت إلى 6 مليون و500 ألف جنيه.
 

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