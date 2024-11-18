كل ما تحتاج معرفته عن حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين 5"

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن فتح باب حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 للمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل، ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين 5".

تبدأ عمليات الحجز لذوي الهمم اليوم، 18 نوفمبر 2024، عبر الرابط الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

رابط التقديم

للتقديم وحجز شقق الإسكان الاجتماعي، يمكن زيارة الموقع الرسمي للصندوق من خلال الرابط التالي:

https://cservices.shmff.gov.eg.

مواعيد الحجز

ذوي الهمم: من 18 نوفمبر إلى 25 نوفمبر 2024 .

من . جميع المواطنين: من 26 نوفمبر إلى 24 ديسمبر 2024.

خطوات التقديم عبر الموقع الإلكتروني

الدخول إلى موقع صندوق الإسكان الاجتماعي. تسجيل بيانات المتقدم وصورة من بطاقة الرقم القومي السارية. اختيار الدور المرغوب فيه ونوع الوحدة. ملء استمارة الحجز المرفقة بكراسة الشروط.

الأوراق المطلوبة

شهادة دخل.

إيصال مرافق حديث.

قيد عائلي مميكن.

قسيمة الزواج مميكنة.

صورة شهادات ميلاد الأبناء.

صورة الرقم القومي للزوج والزوجة.

صورة من عقد إيجار الوحدة الحالية (إن وجد).

إيصالات سداد كراسة الشروط ومبلغ جدية الحجز.

الإقرار المرفق بكراسة الشروط موقعًا من العميل.

تفاصيل الوحدات وأسعارها

للمحدودي الدخل:

الوحدات الجاهزة بالمحافظات: 184،000 - 400،000 جنيه.

المدن الجديدة: 415،000 - 530،000 جنيه.

للمتوسطي الدخل:

الوحدات قيد الإنشاء (تُسلم خلال 36 شهرًا): 542،000 - 700،000 جنيه.

أنظمة التمويل:

الفائدة السنوية: 8% للمحدودي الدخل. 12% للمتوسطي الدخل.

مدة التمويل: تصل إلى 20 عامًا.

شراء كراسة الشروط

تتوفر كراسة الشروط بمكاتب البريد المميكنة في المحافظات المطروح بها الوحدات.

سعر كراسة الشروط: 300 جنيه.

المصروفات الإدارية: 355 جنيهًا.

أماكن مكاتب البريد الرئيسية

في القاهرة:

مكتب الأزبكية: 57 شارع رمسيس، ميدان رمسيس.

57 شارع رمسيس، ميدان رمسيس. مكتب الفجالة: 11 شارع سراج الدين، الفجالة.

11 شارع سراج الدين، الفجالة. مكتب التحرير: داخل مجمع التحرير، ميدان التحرير.

في الجيزة:

مكتب الأهرام: بجوار فندق مينا هاوس، شارع الهرم.

بجوار فندق مينا هاوس، شارع الهرم. مكتب الرماية: 108 مساكن الرماية.

108 مساكن الرماية. مكتب جامعة 6 أكتوبر: بالحي الثالث.

شروط الحجز

الجنسية والعمر:

مصري الجنسية.

عمر المتقدم لا يقل عن 21 عامًا.

الوحدات المسموح بها:

وحدة واحدة فقط للأسرة.

عدم الاستفادة السابقة:

عدم الحصول على دعم أو وحدة سكنية من مشروعات إسكان اجتماعي أخرى.

مبادرة سكن لكل المصريين 5

توفر المبادرة فرصة فريدة للأسر المصرية لتملك وحدة سكنية بأسعار مناسبة مع تسهيلات كبيرة في السداد، دعمًا لتوفير السكن الكريم لمحدودي ومتوسطي الدخل.