أسعار الفاكهة اليوم الاثنين 18-11-2024 في قنا
شهدت أسعار الفاكهة في أسواق محافظة قنا، ثباتا في الأسعار، اليوم الاثنين، بجميع أسواق مراكز المحافظة.
وتنشر بوابة الفجر أسعار الفاكهة اليوم، في مراكز محافظة قنا.
أسعار الفاكهة جاءت كما يلي:
موز بلدى 20 جنيه
طبق بلح رملى(كيلو) 40 جنيه
تفاح اصفر لبناني 70 جنيهًا
تفاح احمر لبنانى. 70 جنيهًا
شهد عراقي. جنيهًا
بلح اسود تلاجات 25 جنيه
كاكا بناتى. 40 جنيه
قشطة عبدالرازق فاخر 100جنيه
رمان سكرى 40 جنيه
جوافه بناتى 25 جنيه
كمثرى. 60 جنيه
برقوق اسود. 120جنيه
بلح سيوه
بلح برحى. 110جنيه
مانجو كيت اسمعلاوى 50 جنيه
كيلو دراجون فروت(التنين). جنيها
تين برشومى. 30 جنيه
برتقال بصرة اصفر 20 جنيه
برتقال بلدى عصير 50 جنيهًا
كرتونةتفاح سورى احمر3.5 ك 225 جنيه
كرتونة تفاح سورى اصفر 3.25 ك 200 جنيه
عنب كرمسون احمر. 60 جنيه
عنب بناتى اسود. 70 جنيه
عنب جنكليز 20جنيه
تفاح اصفر ايطالى. 90 جنيه
تفاح سكرى ايطالى. 90 جنيه
كنتالوب عريشى. 25 جنيه
واحده اناناس سكرى 200جنيه
كيلو كيوى ايرانى 150 جنيه
أفوكادو مستورد. 200 جنيه (مش مصرى)