أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 18 نوفمبر 2024 في مصر

يحرص المواطنون على متابعة أسعار الحديد والأسمنت يوميًا، نظرًا لتأثيرها المباشر على قطاع البناء والتشييد، وخاصة مع تقلبات السوق التي شهدت مؤخرًا زيادات ملحوظة في أسعار بعض المواد الأساسية.

في هذا التقرير، نقدم لكم أحدث أسعار الحديد والأسمنت وفقًا لبيانات بوابة أسعار مجلس الوزراء.

أسعار الحديد اليوم

حديد استثماري: 38،160 جنيهًا للطن، بزيادة قدرها 1،022 جنيهًا مقارنةً أمس.

38،160 جنيهًا للطن، بزيادة قدرها 1،022 جنيهًا مقارنةً أمس. حديد عز: 39،985 جنيهًا للطن، بزيادة 603 جنيهات عن الأحد.

39،985 جنيهًا للطن، بزيادة 603 جنيهات عن الأحد. حديد السويس: 39،000 جنيه للطن.

39،000 جنيه للطن. حديد المراكبي: 41،000 جنيه للطن.

41،000 جنيه للطن. حديد بشاي: 41،000 جنيه للطن.

41،000 جنيه للطن. حديد العشري: 37،500 جنيه للطن.

37،500 جنيه للطن. حديد الجيوشي: 39،000 جنيه للطن.

أسعار الأسمنت اليوم

أسمنت الرمادي: 2،874 جنيهًا للطن، بانخفاض قدره 101 جنيه عن أمس.

2،874 جنيهًا للطن، بانخفاض قدره 101 جنيه عن أمس. أسمنت النصر: 1،960 جنيهًا للطن.

1،960 جنيهًا للطن. أسمنت الشركة العربية: 2،000 جنيه للطن.

2،000 جنيه للطن. أسمنت العسكري: 1،950 جنيهًا للطن.

1،950 جنيهًا للطن. أسمنت السويس: 2،000 جنيه للطن.

تحليل الأسعار

شهدت أسعار الحديد ارتفاعًا متفاوتًا في مختلف العلامات التجارية، مع استمرار صعود أسعار حديد عز وحديد استثماري.

أما على صعيد الأسمنت، فقد لوحظ تراجع طفيف في سعر أسمنت الرمادي بينما استقرت بقية الأنواع عند مستويات قريبة من الأسعار السابقة.