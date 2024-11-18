سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري والعملات الأجنبية والعربية الاثنين 18 نوفمبر 2024

الاقتصاد
العملات الاجنبية
العملات الاجنبية

يواصل المواطنون متابعة سعر الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري عن كثب، نظرًا لتأثيره المباشر على الأسواق والأنشطة الاقتصادية.

نستعرض آخر تحديث لأسعار العملات الأجنبية والعربية قبل بدء تعاملات اليوم، الاثنين 18 نوفمبر 2024.

أسعار العملات الأجنبية اليوم

الدولار الأمريكي

  • شراء: 49.30 جنيه
  • بيع: 49.44 جنيه

اليورو

  • شراء: 51.97 جنيه
  • بيع: 52.12 جنيه

الجنيه الإسترليني

  • شراء: 62.21 جنيه
  • بيع: 62.41 جنيه

100 ين ياباني

  • شراء: 31.94 جنيه
  • بيع: 32.03 جنيه

 

أسعار العملات العربية اليوم

الريال السعودي

  • شراء: 13.12 جنيه
  • بيع: 13.17 جنيه

الدرهم الإماراتي

  • شراء: 13.42 جنيه
  • بيع: 13.46 جنيه

الدينار الكويتي

  • شراء: 160.27 جنيه
  • بيع: 160.77 جنيه

 

تحليل اقتصادي

تشهد أسعار العملات الأجنبية والعربية استقرارًا نسبيًا في بداية تعاملات الأسبوع، مع استمرار الطلب على الدولار والعملات الأخرى بسبب تأثيرات السوق العالمية والمحلية.

 

سعر الدولار اليوم سعر الجنيه المصري أسعار العملات الأجنبية الدولار امام الجنيه سعر اليورو اليوم العملات العربية الريال السعودي مقابل الجنيه الدرهم الاماراتي الدينار الكويتي اسعار الصرف اليوم
Elfagr.org

الأكثر قراءة

حسين فهمي: مهرجان القاهرة السينمائي الدولي صوت قوي لدعم القضية الفلسطينية

صباح الكورة.. الأهلي يُبلغ محمود كهربا بقرار جديد واتجاه في الزمالك لفسخ عقد لاعبه والهلال السعودي يحسم رحيل نيمار

مباراة كرواتيا والبرتغال اليوم: توقعات وتفاصيل المواجهة المنتظرة

جامعة أسيوط تشهد انطلاق اللقاء الرياضي للياقة البدنية

موعد مباراة غانا والنيجر في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025

بث مباشر.. مباراة إسبانيا وسويسرا اليوم: تفاصيل شامله وتوقعات المواجهة المرتقبة

صلاح يدعو إلى عدم مقارنة عمر مرموش به ويقول: «دعوه يعيش مسيرته»

عبداللطيف ومحافظ شمال سيناء يواصلان جولتهما بتفقد مدرستى "المصرية اليابانية بالعريش" و"جرادة للتعليم الأساسي" بالشيخ زويد