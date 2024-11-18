سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري والعملات الأجنبية والعربية الاثنين 18 نوفمبر 2024

يواصل المواطنون متابعة سعر الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري عن كثب، نظرًا لتأثيره المباشر على الأسواق والأنشطة الاقتصادية.

نستعرض آخر تحديث لأسعار العملات الأجنبية والعربية قبل بدء تعاملات اليوم، الاثنين 18 نوفمبر 2024.

أسعار العملات الأجنبية اليوم

الدولار الأمريكي

شراء: 49.30 جنيه

49.30 جنيه بيع: 49.44 جنيه

اليورو

شراء: 51.97 جنيه

51.97 جنيه بيع: 52.12 جنيه

الجنيه الإسترليني

شراء: 62.21 جنيه

62.21 جنيه بيع: 62.41 جنيه

100 ين ياباني

شراء: 31.94 جنيه

31.94 جنيه بيع: 32.03 جنيه

أسعار العملات العربية اليوم

الريال السعودي

شراء: 13.12 جنيه

13.12 جنيه بيع: 13.17 جنيه

الدرهم الإماراتي

شراء: 13.42 جنيه

13.42 جنيه بيع: 13.46 جنيه

الدينار الكويتي

شراء: 160.27 جنيه

160.27 جنيه بيع: 160.77 جنيه

تحليل اقتصادي

تشهد أسعار العملات الأجنبية والعربية استقرارًا نسبيًا في بداية تعاملات الأسبوع، مع استمرار الطلب على الدولار والعملات الأخرى بسبب تأثيرات السوق العالمية والمحلية.