أسعار سبائك الذهبBTC  اليوم الاثنين 18-11-2024 في محافظة قنا

شهدت أسعار سبائك الذهب BTC في محافظة قنا، ثباتا في الأسعار، اليوم الاثنين، لدى كبار الصاغة.

وتنشر بوابة “الفجر” أسعار الذهب اليوم، في مراكز محافظة قنا.

وجاءت أسعار سبائك الذهب BTC كالتالي:

الحجم السعر ربع جرام 1،340 جنيه نصف جرام 2،575 جنيه 1 جرام 4،665 جنيه 2.5 جرام 11،621 جنيه 5 جرام 22،685 جنيه 10 جرام 45،355 جنيه 20 جرام 90،580 جنيه نصف اونصة 71،680 جنيه اونصة 141،345 جنيه 50 جرام 224،800 جنيه 100 جرام 449،600 جنيه ربع كيلو 1،117،120 جنيه نصف كيلو 2،233،700 جنيه كيلو 4،465،175 جنيه

أسباب عدم استقرار أسعار الذهب