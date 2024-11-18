أسعار سبائك الذهبBTC  اليوم الاثنين 18-11-2024 في محافظة قنا

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بوابة الفجر

 

شهدت أسعار سبائك الذهب BTC في محافظة قنا، ثباتا في الأسعار، اليوم الاثنين، لدى كبار الصاغة.

وتنشر بوابة “الفجر” أسعار الذهب اليوم، في مراكز محافظة قنا.

وجاءت أسعار سبائك الذهب BTC كالتالي:

 

الحجمالسعر
ربع جرام1،340 جنيه
نصف جرام2،575 جنيه
1 جرام4،665 جنيه
2.5 جرام11،621 جنيه
5 جرام22،685 جنيه
10 جرام45،355 جنيه
20 جرام90،580 جنيه
نصف اونصة71،680 جنيه
اونصة141،345 جنيه
50 جرام224،800 جنيه
100 جرام449،600 جنيه
ربع كيلو1،117،120 جنيه
نصف كيلو2،233،700 جنيه
كيلو4،465،175 جنيه

أسباب عدم استقرار أسعار الذهب

  1. ارتفاع أسعار السلع والخدمات: شهدت العديد من السلع والخدمات ارتفاعًا في أسعارها مع بداية العام الجديد، وتوقعات بزيادة التضخم بعد انخفاضه في الأشهر السابقة.
  2. قيود تعامل البنوك بالنقد الأجنبي: قامت بعض البنوك بإيقاف تعاملاتها بالنقد الأجنبي خارج مصر من خلال البطاقات البنكية بسبب نقص الدولار، وتقليص عدد البنوك الأخرى حد الاستخدام الشهري إلى 50 دولارًا.
  3. عدم انتظام حركة الصاغة وتسعير الذهب: تشهد حركة الصاغة وتسعير الذهب عدم انتظامًا، وتم تداول أخبار عن تراجع المعروض من الذهب الخام وانخفاض توفره في الأسواق.
  4. محادثات مستمرة مع صندوق النقد الدولي: تجري الحكومة المصرية محادثات مستمرة مع صندوق النقد الدولي بشأن زيادة قيمة القرض المقدم لمصر، والتي قد تصل إلى 6 مليارات دولار، بالإضافة إلى مراجعة صندوق النقد الدولي وصرف الشرائح الثانية والثالثة من القرض.
  5. زيادة في الطلب على السبائك والعملات الذهب: شهدت مصر زيادة واضحة في الطلب على السبائك والعملات الذهبية.

 

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