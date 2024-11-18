سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري والعملات الأجنبية والعربية الاثنين 18 نوفمبر 2024

تشهد أسعار الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية والعربية استقرارًا في بداية تعاملات اليوم، الاثنين 18 نوفمبر 2024، حيث تواصل العملة الأمريكية الحفاظ على مستوياتها المرتفعة مقارنةً بالجنيه المصري.

وقد شهدت الأسعار ارتفاعًا في الأسبوع الماضي، في الوقت الذي استقرت فيه العملات الأخرى.

سعر الدولار اليوم في البنوك

استقر سعر الدولار اليوم في البنوك الكبرى في مصر، وسجلت الأسعار التالية:

بنك الإسكندرية

شراء: 49.32 جنيه

49.32 جنيه بيع: 49.42 جنيه

بنك قناة السويس

شراء: 49.34 جنيه

49.34 جنيه بيع: 49.42 جنيه

البنك التجاري الدولي

شراء: 49.30 جنيه

49.30 جنيه بيع: 49.40 جنيه

بنك نكست

شراء: 49.28 جنيه

49.28 جنيه بيع: 49.38 جنيه

البنك الأهلي المصري

شراء: 49.30 جنيه

49.30 جنيه بيع: 49.40 جنيه

بنك مصر

شراء: 49.30 جنيه

49.30 جنيه بيع: 49.40 جنيه

بنك البركة

شراء: 49.30 جنيه

49.30 جنيه بيع: 49.40 جنيه

المصرف المتحد

شراء: 49.30 جنيه

49.30 جنيه بيع: 49.40 جنيه

بنك القاهرة

شراء: 49.30 جنيه

49.30 جنيه بيع: 49.40 جنيه

مصرف أبوظبي الإسلامي

شراء: 49.30 جنيه

49.30 جنيه بيع: 49.40 جنيه

البنك المركزي المصري

شراء: 49.30 جنيه

49.30 جنيه بيع: 49.40 جنيه

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم مقابل الجنيه المصري

الدولار الأمريكي

شراء: 49.30 جنيه

49.30 جنيه بيع: 49.40 جنيه

اليورو

شراء: 52.60 جنيه

52.60 جنيه بيع: 53.80 جنيه

الجنيه الإسترليني

شراء: 63.20 جنيه

63.20 جنيه بيع: 63.40 جنيه

الدينار الكويتي

شراء: 160.10 جنيه

160.10 جنيه بيع: 160.60 جنيه

الدرهم الإماراتي

شراء: 13.30 جنيه

13.30 جنيه بيع: 13.40 جنيه

التحليل الاقتصادي

تشير هذه الاستقراءات في أسعار الدولار والعملات الأخرى إلى حالة من الهدوء النسبي في سوق الصرف المصري في الوقت الحالي.

ومن المتوقع أن تستمر هذه الأسعار بالتذبذب وفقًا لتغيرات السوق المحلي والدولي.