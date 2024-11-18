محافظ أسيوط يتفقد المنافذ الثابتة والمتحركة لبيع اللحوم البلدية بـ 290 جنيها للكيلو وبيض المائدة بـ 150 جنيهًا للطبق







تفقد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، المنافذ الثابتة والمتحركة لبيع اللحوم البلدية وبيض المائدة بأسعار مخفضة عن مثيلتها في الأسواق ضمن مبادرة "تخفيف الأعباء عن المواطنين" وذلك بناءًا على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومتابعة الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية لتوفير السلع بأسعار مخفضة وتلبية احتياجات المواطنين من السلع خاصة الأساسية.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة أسيوط، وأحمد ثابت رئيس حي شرق مدينة أسيوط.

كان محافظ أسيوط قد قرر تخصيص منافذ ثابتة بمقرات كافة المديريات الخدمية والوحدات المحلية للمراكز والأحياء، ومنافذ متحركة عبارة عن سيارات متنقلة لبيع منتجات مشروع الثروة الحيوانية التابع للمحافظة وتوفير اللحوم البلدية بسعر 290 جنيها للكيلو وبيض المائدة بـ 150 جنيهًا للطبق الواحد، وذلك في إطار جهود المحافظة المكثفة للحفاظ على إستقرار توافر السلع للمواطنين وتخفيف العبء عن كاهلهم وعدم السماح بالمغالاة تحقيقًا للصالح العام وتقديم خدمات أفضل للمواطنين بالقطاعات المختلفة.

حيث تابع المحافظ عملية بيع اللحوم البلدية للمواطنين بمجمع المصالح بحي شرق مدينة أسيوط من خلال البيع بالمنفذ الثابت لبيع اللحوم بسعر 290 جنيها بأقل عن مثيلاتها بالأسواق بفرق سعر يصل إلى 110جنيهًا، كما تفقد منفذ بيع بيض المائدة بسعر 150 جنيها للطبق بأقل من مثيلاتها بالأسواق بـ 25: 30 جنيهًا وذلك تنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء بتخفيض أسعار اللحوم البلدية وبيض المائدة.

كما التقى المحافظ ببعض المواطنين الذين حرصوا على شراء المواد الغذائية المعروضة بالمنفذ واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم بخصوص انتشار المنافذ بكافة المصالح الحكومية بالمراكز والأحياء فضلًا عن احتياجاتهم وطلباتهم من تلك المنافذ.

وأكد محافظ أسيوط على أهمية التنسيق وتضافر كافة الجهود بين مختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص والوقوف جنبًا إلى جنب مع أجهزة الدولة للتصدي لمحاولات ضعاف النفوس من بعض التجار والمتلاعبين بأسعار السلع من خلال فتح المزيد من المنافذ والمعارض لبيع السلع بأسعار مخفضة بكافة القرى والمراكز والعمل على محاربة الاحتكار والتصدي لجشع التجار مشيدًا بهذه المبادرة وتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين وسد احتياجاتهم من خلال مثل تلك المنافذ موضحًا إنها سوف تساهم في تخفيض أسعار اللحوم والمنتجات وعودتها إلى الأسعار الحقيقية بالأسواق مشيرًا إلى تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات التي قد تواجه تنفيذ مثل هذه المبادرات وفتح المزيد من المنافذ التي تهدف إلى تقديم خدمات أفضل للمواطنين