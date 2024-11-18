نجم الأهلي السابق يشيد بحسام حسن لهذا السبب

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 


أكد أسامة عرابي نجم فريق الأهلي السابق، أن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني يسير بخطى ثابتة نحو التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية.

ونجح منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن في التأهل لنهائيات كأس الأمم الإفريقية التي ستقام في المغرب 2025.

تصريحات أسامة عرابي

وقال أسامة عرابي نجم فريق الأهلي السابق عبر تصريحات تلفزيونية: من وجهة نظري أن حسام حسن يمتلك شجاعة في الدفع بأكثر من لاعب جديد في مباراة كاب فيردي الأخيرة في تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

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وأشار إلى أن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني استطاع تحقيق المعادلة الصعبة بتحقيق الفوز مع الأداء الفني الجديد في المباريات الماضية.
 

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