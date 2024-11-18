محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بعيادة التأمين الصحي بمبنى مجمع المصالح بحي شرق

محافظات
جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية

 


تفقد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط سير العمل بعيادة التأمين الصحي بمبنى مجمع المصالح بحي شرق أسيوط للاطمئنان على الخدمات الصحية المقدمة

ورافقه خلال الجولة، اللواء محمد عزت رئيس مركز أسيوط، ويسرى كامل مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة.

تفقد المحافظ، العيادات بعد ضم الحجرات التي تم تخصيصها لهيئة التأمين الصحي لتشغيلها ضمن عيادات التأمين الصحي لخدمة المواطنين واطمأن على العمل بها وتشغيلها لاستيعاب الأعداد الكبيرة المترددة على العيادات، كما تفقد سير العمل بأقسام العيادة والصيدلية، واطمأن على توافر الأدوية بكميات كبيرة معلنًا دعم العيادات بالأدوية اللازمة بالتنسيق مع كافة الجهات.

وحرص أبوالنصر - خلال جولته - على التحدث مع المرضى والمترددين على العيادات للاطمئنان على مدى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة لهم والاستماع لمطالبهم واحتياجاتهم لتذليل أي معوقات تواجههم مطالبًا الأطباء بتقديم الدعم الطبي والمعنوي للمرضى مؤكدًا على متابعته المستمرة للمنظومة الصحية بالمستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية بمراكز ومدن المحافظة والاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات والأدوات الطبية لضمان تقديم خدمة طبية متميزة تليق بأهالينا عن طريق جولاته الميدانية المفاجئة واجتماعاته الدورية، مشددًا على حسن معاملة المواطنين وإيجاد الحلول العاجلة لطلباتهم وتقديم الخدمة الصحية اللازمة لرعايته.

كان محافظ أسيوط قد قرر ـ في وقت سابق ـ خلال جولة ميدانية تخصيص وتوفير 4 حجرات بمبنى مجمع المصالح تابعة لحي شرق لاستغلالها ضمن عيادة التأمين الصحي لخدمة المواطنين وتخفيف الزحام تسهيلًا على المترددين على العيادات

اسيوط افر الادوية الأدوية اللازمة الاستماع الاطمئنان إله الأعداد الكبيرة الب ألبا الاعداد التامين التأمين الصح التأمين الصحي التح التحدث أقسام الـ ألا الأدوي الها اطمئنان أعداد افة الجهات الجو أفق لمحافظة لنا

مواد متعلقة

محافظ أسيوط يتفقد المنافذ الثابتة والمتحركة لبيع اللحوم البلدية بـ 290 جنيها للكيلو وبيض المائدة بـ 150 جنيهًا للطبق

تفاصيل لقاء محافظ أسيوط مع الوزير المفوض لسفارة إندونيسيا بالقاهرة

رئيس جامعة أسيوط يستقبل وفدًا من مسئولي مدارس النيل المصرية الدولية

مستشفيات جامعة أسيوط تنظم ندوة توعوية عن الوقاية من الأورام السرطانية لدى النساء

فريق طبي بجامعة أسيوط ينجح في زراعة يدان لشاب بعد تعرضهما للبتر

مركز النيل للإعلام بأسيوط ينظم ندوة تحت عنوان التحول للأخضر والحد من التغيرات المناخية

استمرار أعمال تطوير الطرق برصف شوارع منطقتي الشيخ منصور وقبلي البلد بأبوتيج بأسيوط

رفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق بمنطقة السادات فى أسيوط
Elfagr.org

الأكثر قراءة

حسين فهمي: مهرجان القاهرة السينمائي الدولي صوت قوي لدعم القضية الفلسطينية

صباح الكورة.. الأهلي يُبلغ محمود كهربا بقرار جديد واتجاه في الزمالك لفسخ عقد لاعبه والهلال السعودي يحسم رحيل نيمار

مباراة كرواتيا والبرتغال اليوم: توقعات وتفاصيل المواجهة المنتظرة

جامعة أسيوط تشهد انطلاق اللقاء الرياضي للياقة البدنية

موعد مباراة غانا والنيجر في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025

بث مباشر.. مباراة إسبانيا وسويسرا اليوم: تفاصيل شامله وتوقعات المواجهة المرتقبة

صلاح يدعو إلى عدم مقارنة عمر مرموش به ويقول: «دعوه يعيش مسيرته»

عبداللطيف ومحافظ شمال سيناء يواصلان جولتهما بتفقد مدرستى "المصرية اليابانية بالعريش" و"جرادة للتعليم الأساسي" بالشيخ زويد