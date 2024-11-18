محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بعيادة التأمين الصحي بمبنى مجمع المصالح بحي شرق



تفقد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط سير العمل بعيادة التأمين الصحي بمبنى مجمع المصالح بحي شرق أسيوط للاطمئنان على الخدمات الصحية المقدمة

ورافقه خلال الجولة، اللواء محمد عزت رئيس مركز أسيوط، ويسرى كامل مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة.

تفقد المحافظ، العيادات بعد ضم الحجرات التي تم تخصيصها لهيئة التأمين الصحي لتشغيلها ضمن عيادات التأمين الصحي لخدمة المواطنين واطمأن على العمل بها وتشغيلها لاستيعاب الأعداد الكبيرة المترددة على العيادات، كما تفقد سير العمل بأقسام العيادة والصيدلية، واطمأن على توافر الأدوية بكميات كبيرة معلنًا دعم العيادات بالأدوية اللازمة بالتنسيق مع كافة الجهات.

وحرص أبوالنصر - خلال جولته - على التحدث مع المرضى والمترددين على العيادات للاطمئنان على مدى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة لهم والاستماع لمطالبهم واحتياجاتهم لتذليل أي معوقات تواجههم مطالبًا الأطباء بتقديم الدعم الطبي والمعنوي للمرضى مؤكدًا على متابعته المستمرة للمنظومة الصحية بالمستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية بمراكز ومدن المحافظة والاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات والأدوات الطبية لضمان تقديم خدمة طبية متميزة تليق بأهالينا عن طريق جولاته الميدانية المفاجئة واجتماعاته الدورية، مشددًا على حسن معاملة المواطنين وإيجاد الحلول العاجلة لطلباتهم وتقديم الخدمة الصحية اللازمة لرعايته.

كان محافظ أسيوط قد قرر ـ في وقت سابق ـ خلال جولة ميدانية تخصيص وتوفير 4 حجرات بمبنى مجمع المصالح تابعة لحي شرق لاستغلالها ضمن عيادة التأمين الصحي لخدمة المواطنين وتخفيف الزحام تسهيلًا على المترددين على العيادات