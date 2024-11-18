حالة الطقس اليوم الاثنين 18 نوفمبر 2024: اضطرابات جوية وأمطار غزيرة على 16 محافظة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة من عدم الاستقرار الجوي تشهدها العديد من المحافظات في شمال البلاد وجنوب الوجه البحري وشمال الدلتا، وذلك نتيجة تأثير منخفض جوي علوي يعمل على تكاثر السحب الممطرة خلال ساعات النهار.

المناطق المتأثرة بالطقس السيئ

السواحل الغربية للبلاد، مثل الإسكندرية ومطروح والعلمين، بالإضافة إلى البحيرة وبورسعيد ودمياط وكفر الشيخ والدقهلية ووسط سيناء، من المتوقع أن تشهد أمطار غزيرة ومتوسطة، مع تكاثر السحب الممطرة منذ ساعات الصباح الباكر.

كما ستتأثر المحافظات الواقعة جنوب الوجه البحري، مثل السويس والإسماعيلية والشرقية والمنوفية والمنصورة، بأمطار متوسطة ومتقطعة، من المتوقع أن تستمر معظم ساعات النهار.

التوقعات في القاهرة الكبرى وباقي المحافظات

أما بالنسبة لـ محافظات القاهرة الكبرى والجيزة وجنوب الدلتا، فقد أعلنت الأرصاد أن السحب التي تتكون في هذه المناطق لن يصاحبها أمطار حتى الآن، حيث سيظل الطقس غائمًا مع تدني فترات سطوع الشمس خلال اليوم.

موسم الشتاء على الأبواب

وأوضحت الدكتورة منار غانم، عضو هيئة الأرصاد الجوية، أن فصل الشتاء بدأ يقترب، حيث تفصلنا 4 أسابيع فقط عن 21 ديسمبر 2024، وهو تاريخ بداية الشتاء.

وأضافت أن خلال هذا الفصل، من المتوقع أن تتعرض البلاد لعدة حالات من عدم الاستقرار الجوي، نتيجة تأثير المنخفض السيبيري شديد البرودة، بالإضافة إلى منخفضات البحر الأحمر ومنخفضات البحر المتوسط، مما قد يؤدي إلى سقوط أمطار غزيرة ورعدية في العديد من المناطق.

نصيحة للأفراد

تُنصح الهيئة العامة للأرصاد الجوية بمتابعة تقارير الطقس بشكل دوري في الأيام المقبلة، خاصة في المناطق التي ستتأثر بالأمطار، مع أخذ الحيطة والحذر عند القيادة في المناطق التي تشهد أمطارًا غزيرة لتفادي أي مخاطر ناتجة عن تقلبات الطقس.