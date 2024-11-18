جوجل تكشف عن ميزة "البريد الإلكتروني المحمي" لحماية البريد من الرسائل العشوائية

أعلنت شركة جوجل عن إطلاق ميزة البريد الإلكتروني المحمي (Shielded Email)، وهي ميزة تهدف إلى حماية المستخدمين من البريد العشوائي والرسائل غير المرغوب فيها.

تعمل هذه الميزة الجديدة على إخفاء عنوان البريد الإلكتروني للمستخدم، بينما يتم إنشاء بريد إلكتروني مؤقت يقوم بإعادة توجيه الرسائل إلى البريد الإلكتروني الأصلي للمستخدم.

كيفية عمل ميزة Shielded Email

حسب موقع Gizchina التكنولوجي، توفر ميزة البريد الإلكتروني المحمي للمستخدم إمكانية إنشاء بريد إلكتروني مخصص للاستخدام في التطبيقات التي تطلب عنوان البريد الإلكتروني.

هذا البريد المؤقت يقوم بإعادة توجيه الرسائل إلى الحساب الرئيسي للمستخدم، مما يحمي المستخدم من البريد العشوائي والمخاطر الأمنية المرتبطة بتسريب العناوين الحقيقية.

الميزة مفيدة بشكل خاص عند التسجيل في التطبيقات أو المواقع الإلكترونية التي تطلب إدخال البريد الإلكتروني، إذ تساعد في الحفاظ على الخصوصية وتمنع تتبع البيانات.

فوائد الميزة وأهدافها

الميزة تساعد المستخدمين على حماية بياناتهم الشخصية من التتبع عبر الإنترنت واختراقات البيانات، حيث يمكن للمستخدم إيقاف إعادة التوجيه في أي وقت من خلال حسابه على جوجل.

بذلك، تعزز الميزة أمن الخصوصية وتمنح المستخدمين مزيدًا من السيطرة على معلوماتهم الشخصية.

هل ستكون الميزة مجانية؟

حتى الآن، لم تكشف جوجل بشكل رسمي عما إذا كانت هذه الميزة ستكون مجانية أم سيتطلب استخدامها اشتراكًا مدفوعًا.

في المقابل، شركة أبل تقدم ميزة مماثلة من خلال iCloud+، التي تتطلب اشتراكًا شهريًا.

جوجل تكشف عن إصدار أندرويد 16.1 القادم

وفي أخبار متعلقة، كشفت جوجل عن خططها لإطلاق إصدار أندرويد 16.1 في الربع الأخير من العام المقبل.

سيأتي الإصدار الجديد مع تحسينات عدة في الخصوصية وحماية البيانات، مما يعزز من تجربة المستخدم. كما يُتوقع أن يتبع الإصدار التقليدي لشركة جوجل في تسمية إصدارات أندرويد الجديدة، وهو استخدام أسماء الحلوى.