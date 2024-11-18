جامعة أسيوط تحصد المركز الأول في مشروع "هوية في كل جامعة مصرية"

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فريق طلاب جامعة أسيوط
فريق طلاب جامعة أسيوط

 

 

 

حصدت جامعة أسيوط؛ المركز الأول، في مشروع هوية في كل جامعة مصرية وذلك خلال مشاركتها فى ختام فعاليات برنامج هوية الذى نظمه معهد إعداد القادة تحت شعار سفراء الهوية المصرية  تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وإشراف الدكتور كريم  همام مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، ومدير معهد إعداد القادة، والدكتور حسام مصطفى الشريف وكيل المعهد، خلال الفترة من 11 إلى 14 من نوفمبر الجاري

وأشاد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط بفريق الجامعة الطلابي المشارك في المشروع، مؤكدًا حرص إدارة الجامعة على بناء الوعي، والتثقيف للطلاب، وتوجيههم نحو فهم أهمية التنمية المستدامة، والمشاركة الفعّالة في تحقيقها، موضحًا أن بناء مهارات القيادة لدى الطلاب؛ ضرورية لتمكينهم من تقديم إسهامات إيجابية تدعم تحقيق رؤية مصر 2030، وبناء الجمهورية الجديدة.
 
وكان فريق الجامعة المشارك في فعاليات البرنامج؛ تكوّن من الطالبة نور محمد حماد الفرقة الرابعة برنامج اللغة الإنجليزية كلية التجارة، والطالب يونس أحمد إبراهيم الفرقة الرابعة كلية الخدمة الاجتماعية، والطالب محمد مصطفي مرعي الفرقة الثالثة كلية الحقوق، والطالبة زينب أحمد زكي الفرقة الرابعة كلية التجارة، وإشراف الأستاذ إبراهيم على حماد الاخصائي الاجتماعي، بإدارة إعداد القادة ورعاية المتميزين، بالإدارة العامة لرعاية الطلاب

 وقد حصل على المركز الأول؛ جامعات أسيوط، وحلوان، وجامعة قناة السويس، وقامت الطالبة نور حماد جامعة أسيوط بعرض الفكرة أثناء العروض التقديمية، وحصلت الفكرة علي المركز الأول، وتم في نهاية الحفل الختامي تكريم  الطلاب الفائزين، وتوزيع شهادات التقدير على جميع المشاركين

اسيوط اشاد أشر إشراف أعداد اعداد القادة ألا الاجتماع الاجتماعي الاجتماعية الاخ الاخصاء إدارة الجامعة اسيو الإخصائي الاجتماعي الب أرك الـ الاول البح البحث أحمد المنشاوي البر البرنامج إله أخصائي إدارة البحث العلمي التثقيف اجتماعي

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