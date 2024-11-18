تراجع ملحوظ في أسعار الذهب بمصر اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024

تراجع ملحوظ في أسعار الذهب بمصر اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024.. شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية تراجعًا كبيرًا مع بداية تعاملات اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024، وفقًا لأحدث التحديثات على أسعار المعدن النفيس. ويأتي ذلك في ظل متابعة مستمرة من المهتمين بحركة الأسعار اليومية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

تراجع ملحوظ في أسعار الذهب بمصر اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024

عيار 24: بلغ سعر الجرام 4057 جنيهًا.

عيار 22: وصل إلى 3713 جنيهًا للجرام.

عيار 21: الأكثر تداولًا في مصر، سجل 3550 جنيهًا للجرام.

عيار 18: حقق 3043 جنيهًا للجرام.

عيار 14: بلغ سعر الجرام 2367 جنيهًا.

الجنيه الذهب: سجل 28،400 جنيه.



تستمر الأسواق في التأثر بالعوامل المحلية والعالمية التي تحدد اتجاه أسعار الذهب، مما يثير اهتمام شرائح واسعة من المواطنين والمستثمرين.