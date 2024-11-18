استقرار أسعار الذهب اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024 في مصر والعالم

سجل سعر الذهب اليوم، الإثنين 18 نوفمبر 2024، استقرارًا ملحوظًا في بداية التداولات، بعد آخر ارتفاع شهدته الأسعار منذ يوم السبت الماضي.

استقر سعر جرام الذهب عيار 21 عند قيمته المسجلة مؤخرًا، حيث ارتفع سعره بمقدار 10 جنيهات، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 زيادة قدرها 9 جنيهات.

وفيما يلي أسعار الذهب اليوم محليًا وعالميًا:

سعر الذهب عيار 24 : استقر سعر جرام الذهب عيار 24 عند 4068 جنيهًا دون مصنعية.

: استقر سعر جرام الذهب عيار 24 عند 4068 جنيهًا دون مصنعية. سعر الذهب عيار 21 : سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 3560 جنيهًا دون مصنعية، بينما وصل سعره بالمصنعية إلى 3660 جنيهًا.

: سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 3560 جنيهًا دون مصنعية، بينما وصل سعره بالمصنعية إلى 3660 جنيهًا. سعر الذهب عيار 18 : استقر سعر جرام الذهب عيار 18 عند 3051 جنيهًا دون مصنعية.

: استقر سعر جرام الذهب عيار 18 عند 3051 جنيهًا دون مصنعية. سعر الجنيه الذهب: شهد سعر الجنيه الذهب استقرارًا مسجلًا 28480 جنيهًا دون مصنعية.

أما على الصعيد العالمي، فقد سجل سعر الذهب العالمي استقرارًا في بورصة الذهب، حيث بلغ 2563 دولارًا.