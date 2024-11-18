استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024

استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024

الاقتصاد
استقرار سعر الدولار
استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 18 نوف

استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024.. شهدت أسعار الدولار استقرارًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، الإثنين، حسب آخر تحديثات صادرة عن البنوك المصرية والبنك المركزي. يتابع الكثيرون تطورات أسعار العملات يوميًا نظرًا لأهميتها في السوق المحلية.

أسعار الدولار في أبرز البنوك:

استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024

البنك المركزي المصري: 49.32 جنيه للشراء، و49.42 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 49.30 جنيه للشراء، و49.40 جنيه للبيع.

بنك مصر: 49.30 جنيه للشراء، و49.40 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB): 49.32 جنيه للشراء، و49.42 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 49.35 جنيه للشراء، و49.44 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 49.34 جنيه للشراء، و49.44 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 49.32 جنيه للشراء، و49.42 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 49.33 جنيه للشراء، و49.43 جنيه للبيع.

بنك HSBC: 49.32 جنيه للشراء، و49.42 جنيه للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: 49.30 جنيه للشراء، و49.40 جنيه للبيع.


تواصل البنوك المصرية تحديث أسعار العملات بشكل مستمر لتلبية احتياجات العملاء والأنشطة الاقتصادية المختلفة.

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