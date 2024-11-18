عروض مغرية ومبالغ فيها في «البلاك فرايدى» 2024: تخفيضات تصل إلى 50% وسط شكاوى الركود

مع بداية موسم «البلاك فرايدى» أو الجمعة البيضاء لعام 2024، انتشرت لافتات الإعلانات التي تروج لعروض مغرية، مثل «اشترِ قطعة واحصل على الثانية مجانًا»، في مختلف محال منطقة وسط البلد.

وتستمر التخفيضات الكبيرة التي تراوحت ما بين 30% إلى 50%، حيث يسعى أصحاب المحال لجذب الزبائن من خلال تقديم هذه العروض، خاصة مع اقتراب منتصف نوفمبر، الذي يتزامن مع موسم الجمعة البيضاء.

شكاوى من الركود في الأسواق

ورغم العروض المغرية، إلا أن العديد من أصحاب المحال التجارية اشتكوا من حالة الركود التي يعاني منها السوق، حيث أظهرت جولة “الفجر” في منطقتي وسط القاهرة والمهندسين أن هذه العروض لم تنجح في جذب عدد كبير من الزبائن.

وكانت الأسعار قبل وبعد الخصم موضوعًا للنقاش، حيث اعتبر البعض أن هذه التخفيضات لم تكن كما هو متوقع.

شهادات من المتسوقين

قررت مديحة محمد، أم لطفلين، مغادرة أحد المحال بعدما تفحصت أسعار الملابس الشتوية، وأكدت أنها لم تجد العروض مغرية بما يكفي للشراء.

وقالت إن أصحاب المحال يضعون أسعارًا مبالغ فيها على الملابس الشتوية، وعند تقديم التخفيضات، يتم طرح الأسعار بشكل أقل، وهو ما وصفته بـ «خداع الزبائن».

أما فريدة ياسر، البالغة من العمر 22 عامًا، فوجدت أن عروض هذا العام ليست بنفس جودة عروض الجمعة البيضاء في العام الماضي، إذ كانت تخفيضات العام السابق أكثر واقعية، بينما هذا العام معظم العروض كانت على موديلات قديمة.

تحليل اقتصادي

أبدت الدكتورة عالية المهدى، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة سابقًا، رأيها في عروض «البلاك فرايدى»، مشيرة إلى أن هذه العروض لا تحمل أهمية كبيرة للمواطنين في ظل الوضع الاقتصادي الحالي وارتفاع الأسعار، مما يؤثر بشكل سلبي على قدرة الطبقات المتوسطة والفقراء على شراء المنتجات.

وأوضحت سماح هيكل، عضو شعبة الملابس الجاهزة بالغرف التجارية، أن بعض المحال بدأت تقديم تخفيضات «البلاك فرايدى» مبكرًا، وذلك بهدف تصريف المعروض لديهم، وأشارت إلى أنه يتم حاليًا حصر نسب المبيعات الخاصة بهذه المحال لمتابعة حركة السوق خلال الأسبوع الحالي.