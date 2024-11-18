إسلام الشاطر: هناك أمل في تأهل منتخب مصر إلى أمم إفريقيا.. وكنا نستحق ركلة جزاء

كشف إسلام الشاطر مدير منتخب مصر للشباب، عن حزنه الشديد عقب تعادل الفراعنة مع المنتخب الجزائري في تصفيات كأس أمم إفريقيا للشباب؛ ولكنه أكد أن لازال هناك أمل كبير في تأهل الفراعنة إلى البطولة.

إسلام الشاطر يتحدث عن فرص منتخب مصر للتأهل إلى أمم إفريقيا للشباب

وقال إسلام الشاطر في تصريحات له عبر برنامج "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" لم نكن جيدين في مباراة الأمس أمام الجزائر، ولكننا خوضنا الشوط الثاني بشكل أفضل بعدما أجرى ميكالي بعض التغييرات، وكنا قريبين من الفوز".

وأضاف:" ميكالي والجهاز الفني بالكامل بالإضافة إلى اللاعبين، يقدمون أقصى ما لديهم من أجل التأهل إلى بطولة أمم إفريقيا للشباب، ولكن الوضع في الوقت الحالي بات صعبا".

واستكمل:" كان لدينا ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، ولم يحتسبها الحكم وقمت بالاعتراض بسبب هذا الأمر؛ وكان هناك تعنت من جانب الحكام، لأن ميكالي كان يرغب في الدفع بثلاث تغييرات، بشكل سريع والحكم كان يقول لي "استنى شويه"

وأشار إسلام الشاطر تصريحاته:" منتخب الجزائر كان في راحة منذ عدة أيام، وكذلك المنتخب الليبي في المباراة القادمة سيكون في راحة ولكننا لا نعترض على ذلك لأنه نظام القرعة".

ثم أتم:" هدفنا في الوقت الحالي تحقيق الفوز على منتخب ليبيا في المباراة القادمة، وكذلك في مباراة تونس للحصول على 6 نقاط، ثم ننتظر إلى نتائج المنتخبات الأخرى".

