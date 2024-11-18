استقرار سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024

استقرار سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024

الاقتصاد
استقرار سعر الريال
استقرار سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين

استقرار سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024.. شهد سعر الريال السعودي استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الإثنين، 18 نوفمبر 2024، حسب أحدث تحديثات أسعار العملات. ويتابع العديد من المواطنين تحركات العملة السعودية في البنوك المصرية بشكل يومي.

وفيما يلي أبرز أسعار الريال السعودي في البنوك المصرية:

استقرار سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024

البنك المركزي المصري: 13.11 جنيه للشراء، و13.14 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 13.08 جنيه للشراء، و13.14 جنيه للبيع.

بنك مصر: 13.08 جنيه للشراء، و13.14 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB): 13.10 جنيه للشراء، و13.13 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: 12.99 جنيه للشراء، و13.17 جنيه للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: 13.08 جنيه للشراء، و13.14 جنيه للبيع.


تأتي هذه الأسعار لتعكس استقرارًا نسبيًا في سوق العملات أمام الجنيه المصري.

الريال السعودي اسعار الريال السعودي سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى آخر مستجدات سعر الريال السعودي اليوم

مواد متعلقة

استقرار سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم 17 نوفمبر 2024

سعر الريال السعودي اليوم السبت 16 نوفمبر 2024 مقابل الجنيه المصري
Elfagr.org

الأكثر قراءة

حسين فهمي: مهرجان القاهرة السينمائي الدولي صوت قوي لدعم القضية الفلسطينية

بث مباشر.. مباراة إسبانيا وسويسرا اليوم: تفاصيل شامله وتوقعات المواجهة المرتقبة

موعد مباراة غانا والنيجر في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025

صباح الكورة.. الأهلي يُبلغ محمود كهربا بقرار جديد واتجاه في الزمالك لفسخ عقد لاعبه والهلال السعودي يحسم رحيل نيمار

عبداللطيف ومحافظ شمال سيناء يواصلان جولتهما بتفقد مدرستى "المصرية اليابانية بالعريش" و"جرادة للتعليم الأساسي" بالشيخ زويد

مباراة كرواتيا والبرتغال اليوم: توقعات وتفاصيل المواجهة المنتظرة

صلاح يدعو إلى عدم مقارنة عمر مرموش به ويقول: «دعوه يعيش مسيرته»

جامعة أسيوط تشهد انطلاق اللقاء الرياضي للياقة البدنية