استقرار سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024

استقرار سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024.. شهد سعر الريال السعودي استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الإثنين، 18 نوفمبر 2024، حسب أحدث تحديثات أسعار العملات. ويتابع العديد من المواطنين تحركات العملة السعودية في البنوك المصرية بشكل يومي.

وفيما يلي أبرز أسعار الريال السعودي في البنوك المصرية:

استقرار سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024

البنك المركزي المصري: 13.11 جنيه للشراء، و13.14 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 13.08 جنيه للشراء، و13.14 جنيه للبيع.

بنك مصر: 13.08 جنيه للشراء، و13.14 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB): 13.10 جنيه للشراء، و13.13 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: 12.99 جنيه للشراء، و13.17 جنيه للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: 13.08 جنيه للشراء، و13.14 جنيه للبيع.



تأتي هذه الأسعار لتعكس استقرارًا نسبيًا في سوق العملات أمام الجنيه المصري.