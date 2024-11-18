وزارة التربية والتعليم تعلن عن تفاصيل امتحانات شهر نوفمبر 2024 لصفوف النقل
أعلنت وزارة التربية والتعليم عن بدء امتحانات شهر نوفمبر لطلاب صفوف النقل، اعتبارًا من يوم الأحد 24 نوفمبر 2024، حيث تستمر الامتحانات لمدة أسبوع كامل.
وتستهدف الامتحانات جميع صفوف النقل بدءًا من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، فيما سيُقيّم طلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي داخل الفصل بواسطة معلميهم.
الضوابط والإجراءات الخاصة بالامتحانات
- سيتم وضع جدول الامتحانات مع مراعاة الإجازات الرسمية.
- تتولى مديريات وإدارات التربية والتعليم مهمة إعداد جداول الامتحانات.
- سيقوم موجه أول المادة بإعداد ثلاثة نماذج مختلفة للامتحانات.
- الامتحانات ستُعقد خلال الفترة الثانية من اليوم الدراسي.
- سيتم تقييم طلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي داخل الفصل بواسطة معلميهم.
- بالنسبة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، ستُعقد الامتحانات إلكترونيًا للطلاب الذين استلموا أجهزة التابلت ومدارسهم متصلة بالإنترنت.
- في حالة حدوث مشاكل تقنية أثناء الامتحانات الإلكترونية، سيتم إجراء الاختبارات ورقيًا.
- بالنسبة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الذين لم يستلموا أجهزة التابلت، ستُعقد الامتحانات ورقيًا في مدارس "الرسمي - الرسمي لغات - الخاص - الخدمات".