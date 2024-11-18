وزارة التربية والتعليم تعلن عن تفاصيل امتحانات شهر نوفمبر 2024 لصفوف النقل

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن بدء امتحانات شهر نوفمبر لطلاب صفوف النقل، اعتبارًا من يوم الأحد 24 نوفمبر 2024، حيث تستمر الامتحانات لمدة أسبوع كامل.

وتستهدف الامتحانات جميع صفوف النقل بدءًا من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، فيما سيُقيّم طلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي داخل الفصل بواسطة معلميهم.

الضوابط والإجراءات الخاصة بالامتحانات