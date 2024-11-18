استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024 استقرارًا في بداية التعاملات، حيث ظل ثابتًا في العديد من البنوك المصرية الكبرى.

وفيما يلي أسعار الدولار في بعض البنوك:

بنك قناة السويس: 49.34 جنيه للشراء، 49.44 جنيه للبيع.

49.34 جنيه للشراء، 49.44 جنيه للبيع. المصرف المتحد: 49.30 جنيه للشراء، 49.40 جنيه للبيع.

49.30 جنيه للشراء، 49.40 جنيه للبيع. البنك الأهلي: 49.30 جنيه للشراء، 49.40 جنيه للبيع.

49.30 جنيه للشراء، 49.40 جنيه للبيع. بنك مصر: 49.30 جنيه للشراء، 49.40 جنيه للبيع.

49.30 جنيه للشراء، 49.40 جنيه للبيع. البنك التجاري الدولي: 49.32 جنيه للشراء، 49.42 جنيه للبيع.

49.32 جنيه للشراء، 49.42 جنيه للبيع. بنك الإسكندرية: 49.30 جنيه للشراء، 49.40 جنيه للبيع.

49.30 جنيه للشراء، 49.40 جنيه للبيع. مصرف أبوظبي الإسلامي: 49.35 جنيه للشراء، 49.44 جنيه للبيع.

تستمر أسعار الدولار في الاستقرار في هذه البنوك مع بداية تعاملات اليوم.