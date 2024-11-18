محافظ أسيوط: إزالة فورية لـ4 مخالفات بناء بمركزي البداري وأبوتيج

محافظات
جانب من الحملات
جانب من الحملات

 

 

 


وجه اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط بإستمرار تنفيذ إزالة أي محاولات للشروع في البناء المخالف بكافة قرى ومراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ونشر مجموعات رصد من المتابعة الميدانية ومسئولي منظومة المتغيرات المكانية بالقرى والمراكز مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر العاجلة للمخالفين دون تقاعس أو تهاون.

وأوضح محافظ أسيوط بأن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج بقيادة محمد حسن عبدالكريم رئيس المركز قامت بتنفيذ إزالة فورية بفك شدة خشبية بقرية النخيلة بقيادة طلعت بدوي ووائل عبد الحي نائبي رئيس المركز وحمدي خراشي رئيس الوحدة المحلية لقرية النخيلة وتامر عبد القوي مدير المتابعة بمركز أبوتيج ومسؤول الحملة الميكانيكية كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البدارى بقيادة الدكتور محمد عبد الراضي رئيس المركز بتنفيذ إزالة فورية لمبنى بالبلوك الأبيض وتم التنبيه على المخالف ومسؤول الزراعة برفع الأنقاض وعودة الأرض الزراعية إلى طبيعتها ومتابعة المخالفة والإبلاغ فور عودة التعدي حيث تمت الإزالة تحت إشراف حسين غريب رئيس قرية النواميس.

 

وكما تم تنفيذ إزالة فورية بقطع أشاير حديدية لمخالفة بناء على أرض زراعية بقرية العتمانية  تحت إشراف حافظ جلال وشعبان عبده نائبي رئيس المركز، وزين جلال رئيس قريه العتمانية، كما تم تنفيذ إزالة فورية لمحاولة التعدي على أرض زراعية بناحية نزلة القنطرة بقرية العقال القلبي وتم التنبيه على مسئول حماية الأراضي بالمتابعة لمنع معاودة التعدي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتمت الإزالة بمشاركة نواب رئيس المركز وتحت إشراف محمد عبد الفتاح رئيس قرية العقال القبلي.

اسيوط ألا الاجر الإجراءات البلو الإجراءات القانونية البن البنا البناء الب البداري البلوك البناء المخالف إله التعدي التعدي على استمرار افة الـ التنبيه التنس التنسيق ازالة ازالة فورية أزمة اسيو إجراء إجراءات أجل الحم

مواد متعلقة

جامعة أسيوط تحصد المركز الأول في مشروع "هوية في كل جامعة مصرية"

"تمهيدا لتشغيلها.. محافظ أسيوط يتابع أعمال التشطيبات النهائية لروضة النصر

محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بعيادة التأمين الصحي بمبنى مجمع المصالح بحي شرق

محافظ أسيوط يتفقد المنافذ الثابتة والمتحركة لبيع اللحوم البلدية بـ 290 جنيها للكيلو وبيض المائدة بـ 150 جنيهًا للطبق

تفاصيل لقاء محافظ أسيوط مع الوزير المفوض لسفارة إندونيسيا بالقاهرة

رئيس جامعة أسيوط يستقبل وفدًا من مسئولي مدارس النيل المصرية الدولية

مستشفيات جامعة أسيوط تنظم ندوة توعوية عن الوقاية من الأورام السرطانية لدى النساء

فريق طبي بجامعة أسيوط ينجح في زراعة يدان لشاب بعد تعرضهما للبتر
Elfagr.org

الأكثر قراءة

حسين فهمي: مهرجان القاهرة السينمائي الدولي صوت قوي لدعم القضية الفلسطينية

صباح الكورة.. الأهلي يُبلغ محمود كهربا بقرار جديد واتجاه في الزمالك لفسخ عقد لاعبه والهلال السعودي يحسم رحيل نيمار

مباراة كرواتيا والبرتغال اليوم: توقعات وتفاصيل المواجهة المنتظرة

جامعة أسيوط تشهد انطلاق اللقاء الرياضي للياقة البدنية

موعد مباراة غانا والنيجر في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025

بث مباشر.. مباراة إسبانيا وسويسرا اليوم: تفاصيل شامله وتوقعات المواجهة المرتقبة

صلاح يدعو إلى عدم مقارنة عمر مرموش به ويقول: «دعوه يعيش مسيرته»

عبداللطيف ومحافظ شمال سيناء يواصلان جولتهما بتفقد مدرستى "المصرية اليابانية بالعريش" و"جرادة للتعليم الأساسي" بالشيخ زويد