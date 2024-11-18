محافظ أسيوط: إزالة فورية لـ4 مخالفات بناء بمركزي البداري وأبوتيج



وجه اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط بإستمرار تنفيذ إزالة أي محاولات للشروع في البناء المخالف بكافة قرى ومراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ونشر مجموعات رصد من المتابعة الميدانية ومسئولي منظومة المتغيرات المكانية بالقرى والمراكز مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر العاجلة للمخالفين دون تقاعس أو تهاون.

وأوضح محافظ أسيوط بأن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج بقيادة محمد حسن عبدالكريم رئيس المركز قامت بتنفيذ إزالة فورية بفك شدة خشبية بقرية النخيلة بقيادة طلعت بدوي ووائل عبد الحي نائبي رئيس المركز وحمدي خراشي رئيس الوحدة المحلية لقرية النخيلة وتامر عبد القوي مدير المتابعة بمركز أبوتيج ومسؤول الحملة الميكانيكية كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البدارى بقيادة الدكتور محمد عبد الراضي رئيس المركز بتنفيذ إزالة فورية لمبنى بالبلوك الأبيض وتم التنبيه على المخالف ومسؤول الزراعة برفع الأنقاض وعودة الأرض الزراعية إلى طبيعتها ومتابعة المخالفة والإبلاغ فور عودة التعدي حيث تمت الإزالة تحت إشراف حسين غريب رئيس قرية النواميس.

وكما تم تنفيذ إزالة فورية بقطع أشاير حديدية لمخالفة بناء على أرض زراعية بقرية العتمانية تحت إشراف حافظ جلال وشعبان عبده نائبي رئيس المركز، وزين جلال رئيس قريه العتمانية، كما تم تنفيذ إزالة فورية لمحاولة التعدي على أرض زراعية بناحية نزلة القنطرة بقرية العقال القلبي وتم التنبيه على مسئول حماية الأراضي بالمتابعة لمنع معاودة التعدي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتمت الإزالة بمشاركة نواب رئيس المركز وتحت إشراف محمد عبد الفتاح رئيس قرية العقال القبلي.