استقرار أسعار العملات أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم 18 نوفمبر 2024

استقرار أسعار العملات أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم 18 نوفمبر 2024.. شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الاثنين 18 نوفمبر 2024، وفقًا لآخر تحديث صادر عن البنك المركزي المصري.

وجاءت أبرز أسعار العملات كما يلي:

استقرار أسعار العملات أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم 18 نوفمبر 2024

الدولار الأمريكي: 49.30 جنيه للشراء و49.44 جنيه للبيع.

اليورو: 51.97 جنيه للشراء و52.12 جنيه للبيع.

الجنيه الإسترليني: 62.21 جنيه للشراء و62.41 جنيه للبيع.

الفرنك السويسري: 55.52 جنيه للشراء و55.68 جنيه للبيع.

الين الياباني (100 ين): 31.94 جنيه للشراء و32.03 جنيه للبيع.

الريال السعودي: 13.12 جنيه للشراء و13.17 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي: 160.27 جنيه للشراء و160.77 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي: 13.42 جنيه للشراء و13.46 جنيه للبيع.

اليوان الصيني: 6.81 جنيه للشراء و6.83 جنيه للبيع.



هذه البيانات تعكس استقرار السوق النقدي المصري وتوافر العملات الأجنبية بأسعار ثابتة دون تغييرات جوهرية.