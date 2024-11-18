نجم الأهلي السابق يكشف السبب الرئيسي في تطور مستوى طاهر محمد طاهر

أشاد سمير كمونة نجم الأهلي السابق، بالمستوى الذي ظهر به محمد ربيعة مدافع سموحة في الظهور الأول له مع منتخب مصر خلال مباراة الرأس الأخضر الماضية في تصفيات كأس أمم إفريقيا.

تصريحات سمير كمونة نجم الأهلي السابق

وقال سمير كمونة في تصريحات تلفزيونية: محمد ربيعة من اللاعبين المميزين، ولفت الأنظار إليه منذ تواجده في مودرن سبورت ويجيد اللعب في مركزين الظهير الأيسر وقلب الدفاع وهو مكسب كبير.

وأكمل: حسام عبد المجيد من اللاعبين المميزين، ولكن حسام حسن فضل الدفع بحمدي فتحي بسبب الخبرات والتفاهم والانسجام ساهما في تألق حمدي فتحي ومحمد ربيعة.

وأختتم: مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ساهم في تطور مستوى طاهر محمد طاهر

