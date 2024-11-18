محافظ أسيوط: إحلال جزئي وصيانة بمدرسة الشهيد محمود أحمد على خليل الإبتدائية بقرية بني إدريس بالقوصية

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محافظ أسيوط
محافظ أسيوط

 

 

 


أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط على استمرار تنفيذ التوسع والاحلال الجزئي والكلي لعدد من المدارس بالمراكز والأحياء لتقليل الكثافات الطلابية وتقديم أفضل وأحدث الوسائل والطرق التعليمية لأبنائنا الطلاب والعمل على تهيئة المناخ المناسب والجيد والآمن لأبنائنا الطلاب للوصول إلى تعليم جيد وفقًا للخطة الموضوعة مسبقًا لافتًا إلى العمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القرى والمناطق المحرومة والأكثر احتياجًا مشددًا على مراعاة المواصفات الفنية في التنفيذ وفقًا للخطة الزمنية المحددة حفاظًا على مصلحة الطلاب وحسن سير العملية التعليمية

 

وأوضح محافظ أسيوط أن الهيئة العامة للأبنية التعليمية فرع بأسيوط بقيادة المهندس مصطفى عبد الفتاح مدير عام الفرع تشرف على تنفيذ إحلال جزئي وصيانة بمدرسة الشهيد محمود أحمد على خليل الإبتدائية بقرية بنى إدريس التابعة لمركز القوصية حيث يتم إضافة 8 فصول دراسية وذلك لتقليل الكثافات الطلابية في الفصول في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري مشيرًا إلى إهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بقطاع التعليم والارتقاء بالمنظومة التعليمية بها تنفيذًا لرؤية مصر 2030، لتحقيق التنمية المستدامة لافتًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وإزالة أية معوقات تواجه إنشاء مدارس جديدة أو إقامة توسعات داخل مدارس قائمة بالفعل لزيادة عدد الفصول وتخفيض الكثافة الطلابية للحد المناسب

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