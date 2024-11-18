توفير 195 فرصة عمل في 10 شركات بالقليوبية

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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت اليوم، الاثنين مديرية العمل في محافظة القليوبية، توفير 195 فرصة عمل شاغرة، ضمن النشرة القومية للتوظيف الشهرية التي أعلنتها المديرية مؤخرا لعدد كبير من التخصصات المطلوبة لسوق العمل.

يأتي ذلك بالتنسيق مع 10 شركات في 4 مدن هي العبور والخانكة وشبرا الخيمة والقناطر، مع توفير كافة المزايا التي أقرها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة، من تأمينات إجتماعية وصحية، وبوليصة تأمين.

قالت مديرية العمل بالقليوبية في بيان لها إن الوظائف المتاحة في إطار المشاركة في تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" تتضمن 195 فرصة في شركات ومصانع بمرتبات مجزية، بالمنطقة الصناعية الأولى.

وأوضح بيان مديرية العمل أنه يمكن التقدم للوظائف بالقليوبية من خلال التوجه إلى مقر مديرية العمل بالقليوبية ببنها بمجمع المصالح كورنيش النيل بجوار ديوان عام المحافظة، ومكاتب العمل بالمدن والمراكز والأحياء بالمحافظة، وذلك في مواعيد العمل الرسمية وطوال أيام الأسبوع ماعدا العطلات الرسمية من يوم السبت إلى يوم الخميس، من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا بمقر الشركة.

وأوضحت المديرية فى بيانها، أن تلك الفرص وفرتها الإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل برئاسة هبة أحمد المدير العام، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، بتوفير مزيد من فرص العمل اللائقة، على المهن المطلوبة في سوق العمل، داخل منشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظات، وإعداد قواعد بيانات خاصة بتلك الوظائف لمتابعة الشباب بعد استلامهم لفرص العمل والتأكد من تمتعهم بكافة الحقوق التي أٌقرها لهم قانون العمل.

فرص عمل

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المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان فرصة عمل محافظة القليوبية وزير العمل محمد جبران

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