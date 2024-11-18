إزالة 100 محل آيل للسقوط بمنطقة الرأس السوداء بالإسكندرية

محافظات
بوابة الفجر

تابع الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، اليوم، تنفيذ قرار إزالة لعدد 100 محل آيل للسقوط بسعة المنفعة العامة بشارع خلف مساكن العبور منطقة الرأس السوداء بنطاق حي المنتزة أول.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن التعامل بحزم مع الممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعديات على أراضي أملاك الدولة.

وقال الفريق أحمد خالد، إنه عقب الإنتهاء من أعمال الإزالة الكاملة لجميع المحال سيتم فتح شارع خلف مساكن العبور، وذلك تمهيدا للبدء في أعمال رصفه، مشيرًا إلى أن الشارع سيساهم بشكل كبير في تيسير الحركة المرورية للمواطنين حيث يخدم الشارع نحو 20 مدرسة ما بين حكومي وخاص بمعدل نحو 35 ألف طالب وطالبة.

وأكد أن هناك تعليمات مشددة لجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ورؤساء الأحياء والجهات المعنية، بمواصلة شن حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والتصدي فورا لأية محاولات للبناء المخالف وإزالته في المهد، بالإضافة إلى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة لفرض هيبة الدولة.

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