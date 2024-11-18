استقرار أسعار الأرز وانخفاض ملحوظ في الأسواق المصرية

استقرار أسعار الأرز وانخفاض ملحوظ في الأسواق المصرية.. شهدت أسعار الأرز في الأسواق المصرية استقرارًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، مع تسجيل انخفاض كبير في أسعار الأرز الشعير والأبيض. وأوضح رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، أن الجهود الحكومية ساهمت بشكل كبير في تحقيق هذا الاستقرار من خلال توفير كميات كبيرة من السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

تراجع ملحوظ في الأسعار

استقرار أسعار الأرز وانخفاض ملحوظ في الأسواق المصرية

أكد شحاتة أن سعر طن الأرز "عريض الحبة" انخفض إلى 15،500 جنيه، مقارنةً بـ 17،500 جنيه في وقت سابق، بينما تراجع سعر الأرز الأبيض "رفيع الحبة" من 25،000 جنيه إلى 23،000 جنيه للطن. أما الأرز الأبيض "عريض الحبة"، فتراوح سعره بين 25،000 و27،000 جنيه.

عوامل الانخفاض

يرجع الانخفاض في أسعار الأرز إلى انتهاء موسم الحصاد في كافة المحافظات، والذي بدأ في مايو الماضي، بالإضافة إلى انخفاض الطلب في الأسواق. كما ساهمت وزارة التموين في استقرار الأسعار عبر طرح كميات كبيرة من السلع بأسعار مخفضة تصل إلى 30% داخل المجمعات الاستهلاكية.

هذا التراجع في الأسعار يأتي في إطار حرص الحكومة على توفير السلع الأساسية للمواطنين وضمان استقرار الأسواق.