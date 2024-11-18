استقرار أسعار الأرز وانخفاض ملحوظ في الأسواق المصرية

استقرار أسعار الأرز وانخفاض ملحوظ في الأسواق المصرية

الاقتصاد
استقرار أسعار الأرز
استقرار أسعار الأرز وانخفاض ملحوظ في الأسواق المصرية

استقرار أسعار الأرز وانخفاض ملحوظ في الأسواق المصرية.. شهدت أسعار الأرز في الأسواق المصرية استقرارًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، مع تسجيل انخفاض كبير في أسعار الأرز الشعير والأبيض. وأوضح رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، أن الجهود الحكومية ساهمت بشكل كبير في تحقيق هذا الاستقرار من خلال توفير كميات كبيرة من السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

تراجع ملحوظ في الأسعار

استقرار أسعار الأرز وانخفاض ملحوظ في الأسواق المصرية

أكد شحاتة أن سعر طن الأرز "عريض الحبة" انخفض إلى 15،500 جنيه، مقارنةً بـ 17،500 جنيه في وقت سابق، بينما تراجع سعر الأرز الأبيض "رفيع الحبة" من 25،000 جنيه إلى 23،000 جنيه للطن. أما الأرز الأبيض "عريض الحبة"، فتراوح سعره بين 25،000 و27،000 جنيه.

عوامل الانخفاض

يرجع الانخفاض في أسعار الأرز إلى انتهاء موسم الحصاد في كافة المحافظات، والذي بدأ في مايو الماضي، بالإضافة إلى انخفاض الطلب في الأسواق. كما ساهمت وزارة التموين في استقرار الأسعار عبر طرح كميات كبيرة من السلع بأسعار مخفضة تصل إلى 30% داخل المجمعات الاستهلاكية.

هذا التراجع في الأسعار يأتي في إطار حرص الحكومة على توفير السلع الأساسية للمواطنين وضمان استقرار الأسواق.

الأرز اسعار الارز اسعار الارز اليوم سعر الأرز الآن

مواد متعلقة

استقرار أسعار الأرز في الأسواق المحلية بعد موسم الحصاد: تراجع في أسعار الأرز الشعير

استقرار أسعار الأرز وسلع التموين في مصر لشهر نوفمبر 2024
Elfagr.org

الأكثر قراءة

حسين فهمي: مهرجان القاهرة السينمائي الدولي صوت قوي لدعم القضية الفلسطينية

بث مباشر.. مباراة إسبانيا وسويسرا اليوم: تفاصيل شامله وتوقعات المواجهة المرتقبة

موعد مباراة غانا والنيجر في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025

صباح الكورة.. الأهلي يُبلغ محمود كهربا بقرار جديد واتجاه في الزمالك لفسخ عقد لاعبه والهلال السعودي يحسم رحيل نيمار

عبداللطيف ومحافظ شمال سيناء يواصلان جولتهما بتفقد مدرستى "المصرية اليابانية بالعريش" و"جرادة للتعليم الأساسي" بالشيخ زويد

مباراة كرواتيا والبرتغال اليوم: توقعات وتفاصيل المواجهة المنتظرة

صلاح يدعو إلى عدم مقارنة عمر مرموش به ويقول: «دعوه يعيش مسيرته»

جامعة أسيوط تشهد انطلاق اللقاء الرياضي للياقة البدنية