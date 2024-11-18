محافظ أسيوط: متابعة ملف التصالح في مخالفات البناء بالمراكز والأحياء



قال اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط إنه يتابع عن كثب آخر المستجدات بشأن الإجراءات الخاصة بطلبات التصالح في يعض مخالفات البناء بكافة المراكز والأحياء سواء عن طريق جولاته الميدانية للمراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية أو اجتماعاته الدورية مع رؤساء المراكز أو التقارير التي يتم رفعها بالأعداد ومعدلات الملفات التي يتم نهو إجراءاتها وتسجيلها على المنظومة مشيرًا إلى ضرورة العمل على دفع وتيرة العمل لتحقيق أعلى معدلات الإنجاز وتذليل أي عقبات أمام نهو هذا الملف بأسرع وقت ممكن بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.

وأوضح محافظ أسيوط أن مركز ومدينة ساحل سليم برئاسة عبد اللطيف فضالة رئيس المركز قد قام بمتابعة سير العمل بوحدة المتغيرات المكانية والأمانة الفنية للتصالح بالوحدة المحلية لمتابعة الإجراءات وأخر المستجدات بشأن طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء التي تقدم بها المواطنين مشيرًا إلى ضرورة تذليل كافة العقبات لكي يحصل المواطن على أقصى استفادة ممكنة من التصالح سواء باستكمال أعمال الأدوار المتصالح عليها أو البدء في الحصول على ترخيص للأعمال الجديدة وفقًا للقانون الجديد مشيرًا إلى أهمية تقديم التسهيلات للمواطنين ونهو الإجراءات القانونية اللازمة لتلك الطلبات بكافة المراكز التكنولوجيا تفعيلًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024 وطبقًا لقانون 187 لسنة 2024 وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.