محافظ الجيزة يتابع موقف ملفات التقنين والخطة الاستثمارية والمتغيرات المكانية

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المهندس عادل النجار
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اجتماعًا موسعًا للوقوف علي انتظام العمل بملفات تقنين الأراضى أملاك الدولة ونسب إزالة المتغيرات المكانية الغير متصالح عليها.
وأكد محافظ الجيزة خلال اللقاء على أن تلك الملفات ذات أولوية وتحقيق نسب إنجاز متقدمة بها يأتى على رأس عوامل تقييم كل رئيس حي ومركز ومدينة. 
وإطلع محافظ الجيزة على معدلات إنجاز كل جهة بذات الملفات حيث إطمأن على إلتزام كل منها بالجداول المحددة موجهًا بوضع حد زمنى للإنتهاء من أعمال أرشفتها وإدخالها على المنظومات الإلكترونية التابعة للوزارات المختصة.
كما ناقش المحافظ معوقات إنهاء عدد من الحالات بنطاق المحافظة، وبحث مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن المعنيين الوسائل المتاحة للإنتهاء منها بالتعاون مع جهات الإختصاص بالدولة لسرعة بيان موقفها من التصالح والتقنين.
تضمن الإجتماع عرض موقف أجهزة المحافظة من تنفيذ مشروعات الخطة الإستثمارية حيث إستمع المحافظ لبيان حول نسب تنفيذ المشروعات المخصصة للنصف الأول من العام المالى، مشددًا على ضرورة مراعاة أعلى معايير الجودة فى التنفيذ وسرعة الإنتهاء من إجراءات الطرح وتسليم مشروعات النصف الثانى لبدء العمل بها وذلك لإنجاز المشروعات وتحقيق الإستفادة للمواطنين.

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