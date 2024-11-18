محافظ أسيوط يؤكد على استمرار رفع نواتج تطهير الترع والمصارف بمركز البداري

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جانب من الحملات
جانب من الحملات

 

 



أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط على إستمرار رفع نواتج تطهير الترع والمصارف بالقرى والنجوع الموجودة على جوانب الترع والمصارف والمجاري المائية على مستوى المحافظة للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين وعدم انتشار الأمراض لافتًا إلى ضرورة تكاتف وتضافر كافة الجهود بين الأجهزة التنفيذية والمجتمع المدني للارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات المختلفة ومن بينها سرعة التعامل مع التراكمات الخاصة بالمخلفات والقمامة بعد رفع نواتج التطهير مشيرًا إلى العمل على تنظيم المزيد من حملات التوعية بأهمية الحفاظ على المجاري المائية وعدم إلقاء القمامة والمخلفات بها لخطورة ذلك على الصحة العامة وخاصة للقاطنين أمام هذه الترع والمصارف وفي نطاقها

 

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري برئاسة الدكتور محمد عبد الراضي رئيس المركز قد قامت بتكثيف أعمال رفع ناتج تطهير الترع والمصارف لرفع كفاءة الطرق حفاظًا علي نظافة البيئة وعدم انتشار الأمراض بقريه النواورة وتشمل عزب النواورة وترعة الفاروقية وسيالة النواورة بإشراف وائل عبد الحي رئيس القرية ومشاركة نواب المركز وإدارة المخلفات الصلبة بالمركز وذلك باستخدام معدات الحملات الميكانيكية بالمركز كاللوادر، حاويات، سيارات الوحدات المحلية والقروية لرفع كفاءة الطرق والحفاظ على نظافة الشوارع وعدم انتشار الأمراض مشيرًا إلى أهمية التنسيق مع مديرية الري والجمعيات الزراعية والوحدات المحلية القروية لتكثيف الجهود وضمان وصول المياة لنهاية الترع بكميات مناسبة والحفاظ على الأرض الزراعية

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